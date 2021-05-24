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Гвардиола - лучший тренер Английской премьер-лиги сезона 2020/21
А Сульшера даже среди претендентов не было
Фото: Твіттер Асоціації тренерів ліги
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола привел свой клуб к чемпионству в сезоне и получил персональную награду.
Его назвали лучшим тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA). Он получал эту награду в сезоне 2017/18.
В списке претендентов также были Марсело Бьелса ("Лидс"), Даниэль Фарке ("Норвич"), Эмма Хейс (женская команда "Челси"), Дэвид Мойес ("Вест Хэм") и Брендан Роджерс ("Лестер").
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