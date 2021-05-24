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Гвардиола - лучший тренер Английской премьер-лиги сезона 2020/21

Англия
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А Сульшера даже среди претендентов не было

Гвардиола - лучший тренер Английской премьер-лиги сезона 2020/21

Фото: Твіттер Асоціації тренерів ліги

Новина українською

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола привел свой клуб к чемпионству в сезоне и получил персональную награду.

Его назвали лучшим тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA). Он получал эту награду в сезоне 2017/18.

В списке претендентов также были Марсело Бьелса ("Лидс"), Даниэль Фарке ("Норвич"), Эмма Хейс (женская команда "Челси"), Дэвид Мойес ("Вест Хэм") и Брендан Роджерс ("Лестер").

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В статье: АПЛ Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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