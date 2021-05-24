Гвардиола - лучший тренер Английской премьер-лиги сезона 2020/21

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола привел свой клуб к чемпионству в сезоне и получил персональную награду.

Его назвали лучшим тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA). Он получал эту награду в сезоне 2017/18.

В списке претендентов также были Марсело Бьелса ("Лидс"), Даниэль Фарке ("Норвич"), Эмма Хейс (женская команда "Челси"), Дэвид Мойес ("Вест Хэм") и Брендан Роджерс ("Лестер").