Виллиан хочет покинуть Арсенал в ближайшее трансферное окно

Нападающий "Арсенала" Виллиан может сменить клуб в летнее трансферное окно, утверждает Sky Sports.

32-летний форвард хочет вернуться в "Челси". Такой вариант развития событий является для Виллиана приоритетным.

Несколько европейских клубов также хотят купить хавбека. Кроме того в игроке заинтересован "Интер Майами".

В прошедшем сезоне футболист провел 37 игр, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.