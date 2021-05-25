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Виллиан хочет покинуть Арсенал в ближайшее трансферное окно

Англия
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Игрок хотел бы вернуться в Челси

Виллиан хочет покинуть Арсенал в ближайшее трансферное окно

Новина українською

Нападающий "Арсенала" Виллиан может сменить клуб в летнее трансферное окно, утверждает Sky Sports.

32-летний форвард хочет вернуться в "Челси". Такой вариант развития событий является для Виллиана приоритетным.

Несколько европейских клубов также хотят купить хавбека. Кроме того в игроке заинтересован "Интер Майами".

В прошедшем сезоне футболист провел 37 игр, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.

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В статье: Виллиан Арсенал (Лондон)
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