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Наставник сборной Бельгии провел переговоры с клубом АПЛ

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Наставник сборной Бельгии провел переговоры с клубом АПЛ

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес провел переговоры с лондонским "Тоттенхэмом" по их вакантной должности наставника, утверждает Sky Sports.

Ранее испанец работал в Англии с "Суонси", "Уиганом" и "Эвертоном". Сборную Бельгии Роберто Мартинес возглавляет с 2016 года.

Напомним, 19 апреля руководство "Тоттенхэма" уволило главного тренера Жозе Моуринью. С тех пор его обязанности исполняет Райан Мейсон.

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В статье: Бельгия Роберто Мартинес АПЛ
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