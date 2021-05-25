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Наставник сборной Бельгии провел переговоры с клубом АПЛ
Будет ли возвращение?
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес провел переговоры с лондонским "Тоттенхэмом" по их вакантной должности наставника, утверждает Sky Sports.
Ранее испанец работал в Англии с "Суонси", "Уиганом" и "Эвертоном". Сборную Бельгии Роберто Мартинес возглавляет с 2016 года.
Напомним, 19 апреля руководство "Тоттенхэма" уволило главного тренера Жозе Моуринью. С тех пор его обязанности исполняет Райан Мейсон.
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