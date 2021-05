Ферги-тайм, четыре комплекта трофеев и несчастливая Барса. История еврокубковых финалов Ман Юнайтед

В среду, 26 мая в Гданьске испанский "Вильярреал" будет противостоять английскому "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы. Для "желтой субмарины" такая стадия престижного еврокубка - это новинка, ведь максимальным достижением команды с Пиренейского полуострова был полуфинал Лиги Чемпионов (2005/2006 гг.), и трижды полуфинал ЛЕ, или Кубка УЕФА (2003/2004 гг., 2010/2011 гг., 2015/2016 гг.). В их активе есть две победы в Кубке Интертото, однако это отнюдь не сравнимое достижения с теми, которыми могут похвастаться "манкунианцы".

У "красных дьяволов" шесть европейских трофеев и два проигранных финала (и еще три поражения в Суперкубке УЕФА). Сегодня мы вспомним все решающие матчи клуба из красного Манчестера.

Впервые "Манчестер Юнайтед" сыграл в еврокубках в сезоне 1956/1957 гг., сразу же во втором розыгрыше Кубка Европейских Чемпионов. Тогда "манкунианцы" дошли до полуфинала турнира.

После того, как англичане трижды завершали выступления в шаге от решающего матча, в сезоне 1967/1968 гг. "МЮ" все-таки прошел эту стадию и готовился сыграть в конце мая финальный поединок против "Бенфики" из Лиссабона.

Для португальцев это был уже третий финал после проклятия Беллы Гуттманна. В сезонах 1960/1961 гг., 1961/1962 гг. "орлы" дважды подряд победили в КЕЧ под руководством венгерского тренера, а потом решили не продлевать с ним контракт, за что тот проклял лиссабонцев на 100 лет без евротрофея. Следующие два решающих матча "Бенфика" проиграла.

Так произошло и в этот раз. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в экстратайме "манкунианцы" забили еще трижды в ворота соперника на "Уэмбли" в Лондоне. Тогда "Манчестер Юнайтед" возглавлял Басби, а дубль в свой актив записал Чарльтон - легендарные фамилии для фанов "манкунианцев".

Финал Кубка Европейских Чемпионов 1967/1968 гг.

"Уэмбли" (Лондон)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) 4:1 (после д. в.)

Голы: Чарлтон 53, 99, Бест 93, Кидд 94 - Граса 75

Эра Басби завершилась, а за ней и возможность выиграть титулы для "манкунианцев" в Европе тоже. На следующую награду пришлось ждать более 20-ти лет. В 1986-м "МЮ" возглавил молодой и перспективный шотландец сэр Алекс Фергюсон, а уже через пять лет он привел команду ко второму в истории финалу еврокубков.

На каждой стадии Кубка Кубков 1990/1991 гг. (три раунда и полуфинал) "манкунианцы" были ощутимо сильнее соперника и побеждали, как минимум, с разницей в два гола по сумме двух встреч. В финальном матче "красным дьяволам" противостояла "Барселона", которая в третьем раунде тогда выбила киевское "Динамо". И в решающем поединке подопечные Фергюсона тоже вели в два мяча, однако тогда еще защитник испанцев Рональд Куман отыграл один гол. Ох это счастливое молодое лицо шотландского наставника в конце видео. Такое ощущение, что вообще с тех пор не изменился.

Финал Кубка Кубков 1990/1991 гг.

"Фейеноорд" (Роттердам)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Барселона" (Испания) 2:1

Голы: Хьюз 67, 74 - Куман 79

Первый трофей в истории обновленной Лиги Чемпионов для "красных дьяволов" добавился в коллекции в конце прошлого века. Наиболее легендарный матч, за которым ассоциируют и "Юнайтед", и самого тренера Фергюсона.

Дорога к нему оказалась тяжелой. В тогдашних розыгрышах Лиги Чемпионов из группы выходило первое место, и два лучших вторых места среди шести квартетов. "Манкунианцы" заняли как раз второе место в группе с "Баварией" и второе место среди этих же вторых позиций. Четвертьфинал и полуфинал были чисто итальянскими: турнир после матчей с "МЮ" покинули "Интер" (3:1 по сумме двух матчей) и "Ювентус" (3:2). Другой финалист, "Бавария", прошел соотечественников "Кайзерслаутерн" и киевское "Динамо".

На заполненном до отказа “Камп Ноу” мюнхенцы забили быстрый гол. Свое преимущество они удерживали все 90 основных минут поединка, однако дополнительное (так называемое "Ферги") время перевернуло все с ног на голову. Два стандарта у ворот Оливера Кана воплотились в два гола: сначала на 90+1 забил Шерингем, а вперед "манкунианцев" вывел нынешний тренер "МЮ" Оле Гуннар Сульшер на 90+3 минуте. Фантастика, которая стала реальностью и легендой.

Финал Лиги Чемпионов 1998/1999 гг.

"Камп Ноу" (Барселона)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Бавария" (Германия) 2:1

Голы: Шерингем 90+1, Сульшер 90+3 - Баслер 6

Третий и последний на данный момент трофей Лиги Чемпионов "манкунианцы" завоевали в сезоне 2007/2008 гг.. На групповом этапе "красные дьяволы" снова пересеклись с украинской командой: "Динамо" не смогло добыть хотя бы одного очка в квартете с "Ромой" и "Спортингом".

Финальный матч тогда, как и в этом сезоне, оказался чисто английским, ведь "Манчестер Юнайтед" противостоял "Челси". Забивали настоящие легенды и лидеры своих клубов: Криштиану Роналду и Фрэнк Лэмпард. Основное и дополнительное время завершились голевой ничьей, поэтому победителя должна была определить серия пенальти.

Первым ошибся тот же Роналду: удар потянул Чех. Все дошло до решающего, десятого пенальти на двоих, в котором Терри забить помешала дождливая погода. Англичанин поскользнулся и попал в штангу. А потом выстрел Анелька еще и потянул ван дер Сар.

Финал Лиги Чемпионов 2007/2008 гг.

"Лужники" (Москва)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Челси" (Англия) 1:1 (6:5 после пенальти)

Голы: Роналду 26 - Лэмпард 45

Сразу же в следующем сезоне мощная команда Фергюсона снова дошла до финала Лиги Чемпионов. На этот раз "манкунианцам" противостояла "Барселона", которую "МЮ" выбил в предыдущем году на стадии полуфинала.

Несмотря на шесть сейвов ван дер Сара, испанцы все равно смогли дважды расписаться в его воротах. Второй гол стал одной из икон ЛЧ: Месси головой перевел мяч мимо нидерландского вратаря, а затем побежал праздновать с бутсой в руке. А "красные дьяволы" не смогли огрызнуться хотя бы одним забитым мячом. Первое поражение в финале еврокубка в истории и для "Манчестер Юнайтед", и для сэра Алекса.

Финал Лиги Чемпионов 2008/2009 гг.

"Стадио Олимпико" (Рим)

"Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 2:0

Голы: Это'о 10, Месси 70

В сезоне 2010/2011 "манкунианцам" покорился третий финал Лиги Чемпионов за четыре года. И второй раз в истории в решающем матче самого престижного клубного трофея Европы "МЮ" встречался с "Барселоной". К поединку обе команды имели по три победы в соревновании. Тогда они решали, кто же все-таки лучше, а целью "красных дьяволов" была еще и месть за поражение двухлетней давности.

Второй раз "манкунианцы" проводили финальный матч ЛЧ (КЕЧ) в родной стране. Однако на этот раз поединок на "Уэмбли" завершился не в пользу "Манчестер Юнайтед". В первом тайме команды обменялись голами, а после перерыва молодой Пеп Гвардиола во второй раз превзошел опытную легенду тренерского мостика Алекса Фергюсона в решающем матче.

Финал Лиги Чемпионов 2010/2011 гг.

"Уэмбли" (Лондон)

"Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 3:1

Голы: Педро 27, Месси 54, Вилья 69 - Руни 34

После того, как Фергюсон покинул тренерский мостик, "Манчестер Юнайтед" ни разу не прошел даже в полуфинал Лиги Чемпионов. Более того, для "манкунианцев" теперь и Лига Европы не редкость. Вот и единственным евротрофея после эры шотландца – победа в этой же ЛЕ.

В сезоне 2016/2017 гг. "МЮ" далеко не легко пробился в финал второго по престижности евротрофея. Моуринью действительно стал особенным для "МЮ", ведь это первый тренер в истории клуба, кто завоевал титул Лиги Европы. В решающем матче "манкунианцы" одолели молодой "Аякс" Петера Боша. Англичане тогда завоевали титул, а амстердамцы - сердца.

Финал Лиги Европы 2016/2017 гг.

"Френдз Арена" (Стокгольм)

"Аякс" (Нидерланды) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0:2

Голы: Погба 18, Мхитарян 48

Также не стоит забывать о евротрофее, победитель которого решается в одном матче. Благодаря завоеванию Кубка Кубков "манкунианцы" получили право принять участие в битве за Суперкубок Европы. В 1991-м подопечные Фергюсона победили тогда действующего победителя Кубка Европейских Чемпионов "Црвену Звезду". Это лишь один Суперкубок УЕФА из четырех попыток. Еще трижды "красные дьяволы" потерпели поражение от "Лацио" (0:1, 1999 г.), "Зенита" (1:2, 2008 г.) и "Реала" (1:2, 2017 г.).

Суперкубок Европы 1991

"Олд Траффорд" (Манчестер)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Црвена Звезда" (Сербия) 1:0

Гол: Макклер 67

Для "Манчестер Юнайтед" матч против "Вильярреала" станет восьмым финалом еврокубка в истории. В половине из этих решающих матчей командой руководил Сэр Алекс Фергюсон. Сегодня же он будет вместе с командой в Гданьске на трибунах, ведь тоже отправился в Польшу. Станет ли он частью второй победы "манкунианцев" в Лиге Европы?

