Лэмпард: После ухода из Челси погрузился в семейные дела – во время уборки нашел в ботинке медаль АПЛ

Бывший менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал об увольнении из клуба и как проводит время без работы.

"Терять работу непросто. Тот, кто говорит иначе, врет. Я очень рад, что мне удалось сохранить связь с фанатами. Было бы трудно потерять связь с командой, цвета которой я защищал много лет. Некоторые думают, что решение возглавить "Челси" было эмоциональным, однако это не так. Я все оцениваю в голове, а не в сердце. Горжусь той работой, которую удалось сделать. Мы заложили фундамент на будущее".

"Безработица? Я полностью погружен в семейную рутину. Прибавилось дел по дому. Теперь я мою посуду, выбрасываю мусор. Один раз во время уборки я нашел в ботинке медаль АПЛ. Видимо, после вечеринки я уронил ее туда. Вы уже поняли, что я не выставляю свои призы напоказ".

"Тухель? Томас – топ-тренер, мне очень приятно было услышать теплые слова от него о моей работе. Он довел "Челси" до двух финалов. Я бы с радостью поболтал с ним, но сейчас он наверняка слишком занят".