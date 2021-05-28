Челси необходим новый Дрогба: Тухель не может пойти в сезон-2021/22 только с Вернером и Хавертцем

В современном футболе существует много разных подходов ведения игры на финальной трети поля. В "Баварии" за вколачивание снаряда в сетку отвечает Роберт Левандовский, в "Боруссии Д" – Эрлинг Холанд, у "ПСЖ" есть настоящие адепты нападения, целое трио – Неймар, Мбаппе и Ди Мария. В миланском "Интере" футболисты ищут передачей массивную фигуру Ромелу Лукаку, "матрасники" Симеоне могут рассчитывать на Луиса Суареса, боссы "МЮ" не зря предпочли продлить еще на год ветерана Кавани.

Уж слишком заманчиво продолжить ассоциативный ряд: здесь и переросший амбиции "Тоттенхэма" Харри Кейн, расцветший после ухода Роналду и отвечающий отныне за позиционные выпады в Мадриде Карим Бензема; в конце концов, сам Криштиану в Турине. Несмотря на тонны заслуженной критики, CR7 все же забил 29 голов в сезоне Серии А при 26.5 xG. У того же Гвардиолы основной прием впереди давно заточен под ложную девятку. Пеп качественно доносит свои идеи футболистам, ведь в отсутствие Кевина Де Брюйне роль на себя успешно примеряли Бернарду Силва, Фил Фоден и Ферран Торрес. В общем, атакующая методика может варьироваться, но существует аксиома: в топ-клубе нападение обязано напоминать инструмент профессионала. А о чем пойдет речь, о кувалде или скальпеле, это уже второй вопрос.

Окей, допустим, а как тогда описать данный тип механизма в стане второго финалиста ЛЧ, лондонского "Челси"? Где лучшим бомбардиром в сезоне АПЛ является опорный хавбек Жоржиньо (7 голов, все с пенальти)? Будь это, допустим, подкаст, а не статья, то здесь бы на стадии монтажа хорошо легла знаменитая вставка "Directed by Robert B. Weide". Например, все тот же Холанд отличился 27 раз в 28 поединках Бундеслиги, а Кейн с 23+14 стал сразу лучшим бомбардиром и ассистентом первенства одновременно. Контраст прям поразительный.

Тухель работает в лондонском клубе 4 месяца. Выбрав тактический модуль прямо по дороге в Лондон, немецкий специалист уже в первом матче продемонстрировал, во что будет играть его "Челси". В рамках схемы 3-4-2-1 Томас обеспечил надежность непосредственно у своих ворот благодаря трем центрбекам – команда пропустила при нем 16 голов (причем, 5 от "ВБА" и 6 в мае в нервный отрезок). Также новый тренер удивительно быстро поставил позиционный футбол, строящийся на принципе обороны с мячом на чужой половине поля. В этих условиях "Челси" завидно прекрасен во всем, кроме как раз таки создания моментов и их реализации.

Классические нападающие Жиру и Абрахам – редкие гости в составе у Тухеля, особенно Тэмми. Продвигаясь от февраля к маю, Томас постепенно сокращал игровое время Оливье. Французский форвард забил 2 гола под конец зимы, после чего окончательно приклеился к скамейке. Дидье Дешам же не просто так пошел на сделку с совестью и вызвал в сборную Франции Карима Бензема. Что уже говорить о молодом Абрахаме – Тухель дал ему 142 минуты во всех турнирах. Тэмми регулярно страдает от повреждений голеностопа. Говорят, его проблема связана с крайне нестандартной комплекцией – действительно, во многом англичанин напоминает персонажей расы На'ви из одного отличного блокбастера Джеймса Кэмерона, а не координированного футболиста группы атаки.

Очевидно, что немецкого специалиста не устраивает движение, предлагаемое имеющимися таранами. Тем более, в целом, результативность Оливье и Тэмми всегда была очень далека от описанных в начале текста эталонов. Наверняка и Жиру, и Абрахам покинут "Челси" этим летом.

С помощью Вернера прямо на авансцене и Хавертца как ложной девятки Тухель вряд ли рассчитывал поднять показатель своей банды в столбике ЗМ. Правда, он хотя бы сумел сделать то, что не удалось Лэмпарду – адекватно встроить дорогостоящих новичков в систему игры, банально успокоить с этой точки зрения руководство, да, это тоже немаловажно. По сути, сейчас Тимо и Кай являются единственными опциями для Томаса на условном острие. В солнечные дни экс-игрок "Байера" качественно интерпретирует пространство и тонкими решениями (не голами!) показывает, за что на счета "фармацевтов" упало 80 миллионов евро. В свою очередь Вернер-форвард в усредненной позиции вообще не действует как наконечник. Тимо намного лучше справляется с задачами десятки, работая в полуфланге и между линиями под тем же Хавертцем. Прекрасно раскрылись в аналогичной роли и Пулишич с Маунтом, хуже ввиду реноме несистемного мага-одиночки это сделал Зиеш.

Прежде, чем мы пойдем дальше, маленькое, но важное лирическое отступление по поводу выступлений Вернера. В целом, он и вправду провел скомканный сезон, однако точно не провальный. Не добрал по "автографам", зато перегнал ожидания по ассистам: 12 голов и 12 результативных передач при 18 xG и 7 xA. Неплохо для человека, который был зажат в тисках в первой части розыгрыша. Ту слабую игру можно объяснить необходимостью закрывать позицию левого вингера, при этом нужно было постоянно отрабатывать в обороне. Конечно, Лэмпард стал заложником ситуации ввиду плохой формы Пулишича, частых микротравм Зиеша, но автор текста вынужден признаться, что вплоть до увольнения Фрэнка недоумевал, почему английский менеджер даже не пробует поменять схему и перейти на те самые 3-4-2-1, не пытается использовать Вернера в тандеме форвардов, как иногда это делал Юлиан Нагельсманн в "РБ Лейпциг". Лэмпс почти не отказывался от 4-3-3, чем сильно сковал Тимо. С Тухелем у Вернера получилось вернуть хотя бы один свой фирменный прием.

Томас абсолютно сознательно отказался от чистых нападающих, предпочитая подвижность атакующей группы у чужих ворот вместо бессмысленного присутствия недостаточно забивного и немобильного столба в штрафной площадке. Решение логичное и не противоречащее покупке толкового страйкера. Для отметки в 20+ голов за сезон тот же Вернер должен на постой демонстрировать свои лучшие качества, действовать исключительно на рывках и свободном пространстве, как это было в Германии. Упс, априори утопия, ведь вместе с уровнем давления на немца изменился и уровень чемпионата, защитники на Туманном Альбионе более сконцентрированы даже в высокой линии обороны. Что до других, то Маунт у Томаса, скорее, выйдет в опорной зоне, нежели в атаке; Зиеш, Пулишич и Хадсон-Одои – на флангах соответственно. Без голеадора "синие" продолжат строить замки из песка на финальной трети поля.

Вместе с тем, важно помнить, что нападающих в "Челси" поедал не только подлый девятый номер. Да, Джанлука Виалли и Джимми Флойд Хассельбайнк выступали с этой цифрой на спине еще до эпохи Абрамовича, и делали это успешно, однако дальше кто-то ее заколдовал. Не сумевший адаптироваться Эрнан Креспо, кокаинщик Адриан Муту, страдавший от травм Фернандо Торрес, переживший кресты Радамель Фалькао, банально хилый Франко Ди Санто, психологически неустойчивый Альваро Мората – все они не оправдали надежд и пали под грузом девятки. Из свежих примеров уставший Гонсало Игуаин и все тот же зеленый Тэмми Абрахам.

Всем нам грустно вспоминать и об этом этапе Андрея Шевченко. Украинец не долечил колено после ЧМ-2006, боролся в Лондоне с двумя грыжами, паховой и межпозвоночного диска; в общем, скорее страдал и напоминал бледную миланскую тень. Также не зарекомендовал себя должным образом сенегалец Демба Ба, был не готов выступать на высоком уровне в начале прошлого десятилетия и Ромелу Лукаку. Поэтому, учитывая огромное количество промахов, нового форварда руководству и тренерскому штабу стоит выбирать тщательно.

Конечно же, успешные примеры в золотую эру тоже были. Совсем немного, но блистал в "Челси" Самюэль Это'О, 30 матчей и 12 голов (*черт, автор вообще собирается вспоминать о Дидье или нет?!*). Великолепен в свои 3 сезона был Диего Коста, который провел 120 поединков и забил 59 мячей, его связка с Фабрегасом получилась особенно прекрасной. И, наконец, да, тот, перед покупкой которого Моуриньо выпалил владельцу знаменитую фразу "Mister Abramovich, pay and don't speak". Девять кампаний, 336 матчей и 141 гол, второй бомбардир в истории клуба и герой мюнхенского финала-2012 – это успешная и чуть ли не уникальная для форвардов "Челси" история Дрогба. Жозе не интересовали тогдашние лучшие нападающие Европы, хотя Абрамович мог легко удовлетворить почти любой высокий запрос португальца. В первую свою каденцию Моуриньо выбрал забивалу из "Марселя", во вторую пригласил в Лондон Диего Косту. Выходит, что двух лучших страйкеров "Челси" при Абрамовиче в клуб позвал "Особенный".

Колоссальные по влиянию этапы Фрэнка Лэмпарда-игрока и Эдена Азара лишь подчеркивают наш главный тезис. Англичанин и бельгиец наколотили много мячей, они всегда были готовы прикрыть спины Дрогба и Косты соответственно, или даже сами взваливали на свои плечи тяжелую ношу и тащили уже без Дидье и Диего. Но в сегодняшнем "Челси" нет ни чистого нападающего с необходимым скиллом, ни полузащитника, который способен взяться за выполнение задачи на том же уровне.

К тому же, при Романе Абрамовиче "Челси" – это летопись про регулярное пополнение шкафа с медалями. Последними туда попали Кубки Англии и Лиги Европы, далеко не самые желаемые чашки для клуба, который 5 раз в XXI веке брал АПЛ и сейчас грезит вторым трофеем Лиги чемпионов. Первый, кстати, во многом был завоеван на жилах и характере Дидье Дрогба.

Повторимся, летом "Челси" потеряет Оливье Жиру и Тэмми Абрахама. Тухель явно дал понять, что они ему не нужны. "Боруссия Д" не отдаст лондонцам Эрлинга Холанда, Ватцке уперт, плюс "шмели" сыграют в ЛЧ; Дэниэл Леви костьми ляжет, но не продаст Харри Кейна в стан врага, Серхио Агуэро поедет в Каталонию сразу после решающего матча. Оставаться исключительно с Вернером и Хавертцем, нападающими модерновой формации – это рискованный шаг. Даже с учетом того, что Томас не станет зацикливаться на 3-4-2-1.

Возможно, Ромелу Лукаку точно так же, как и Антонио Конте, покинет "Интер", сбежит от неопределенного будущего миланского проекта. Или самый забивной испанский нападающий Жерар Морено захочет наконец-то бросить себе вызов после триумфа в ЛЕ с "Вильярреалом" и продавливать "МЮ" уже на регулярной основе. Нельзя исключать, что "Челси" удивит общественность и перехватит у "Ромы" капитана "Торино" Андреа Белотти. В "Айнтрахте" есть Андре Силва, наконец, в "Генке" неплохо пуляет в створ Пол Онуачу. С новым Дидье "синие" смогут добиваться успеха не вопреки, а благодаря. Главное подойти к делу с умом и не прогадать.