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Гассанига и Роуз покинули Тоттенхэм

Англия
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У игроков истекли контракты

Гассанига и Роуз покинули Тоттенхэм

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Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" на своём официальном сайте сообщил о расставании с двумя футболистами.

Стан "шпор" покинули 29-летний вратарь Пауло Гассанига и 30-летний защитник Дэнни Роуз. У обоих игроков истекают контракты. Роуз начинал карьеру в "Лидс Юнайтед", откуда в 2007 году перебрался в "Тоттенхэм".

В течение нескольких лет он выступал на правах аренды за "Уотфорд", "Питерборо Юнайтед", "Бристоль Сити" и "Сандерленд", а в сезоне-2013/2014 стал полноценным игроком основы "шпор". В прошлом году вновь уходил за практикой — на этот раз в "Ньюкасл Юнайтед". Гассанига перешёл в "Тоттенхэм" в 2017 году из "Саутгемптона". Вторую половину завершившегося сезона провёл на правах аренды в "Эльче".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Пауло Гассанига
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