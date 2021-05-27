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Манчестер Юнайтед определился относительно будущего Сульшера и позиций для усиления

Англия
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Манчестер Юнайтед определился относительно будущего Сульшера и позиций для усиления

Фото: Eurosport / Автор – неизвестен

Новина українською

Английский "Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с главным тренером Оле-Гуннаром Сульшер.

The Telegraph сообщает, что хотя и команда не выиграла ни одного трофея в этом сезоне, вице-президент клуба Эд Вудворд предложит норвежцу новое соглашение на три года.

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Летом клуб сделает максимум 4 трансферы, чтобы усилить команду.

Среди приоритетных целей - вингер Джейдон Санчо, также будут оценены возможности подписать центрального нападающего, защитника и молодого центрального полузащитника.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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