Шеффилд Юнайтед назвал имя нового главного тренера

Новым главным тренером "Шеффилд Юнайтед" стал сербский специалист Славиша Йоканович. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на три года

Последним местом работы Йокановича был катарский клуб "Аль-Гарафа". Также в своей тренерской карьере серб возглавлял "Партизан", "Фулхэм", "Уотфорд", "Маккаби" (Тель-Авив), "Эркулес" и "Левски".

Напомним, что минувший сезон "Шеффилд Юнайтед" занял последнее место в АПЛ с 23 баллами и вылетел в Чемпионшип.