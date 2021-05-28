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Шеффилд Юнайтед назвал имя нового главного тренера
Соглашение с сербским специалистом рассчитано на три года
Фото: ФК Шеффилд Юнайтед
Новым главным тренером "Шеффилд Юнайтед" стал сербский специалист Славиша Йоканович. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на три года
Последним местом работы Йокановича был катарский клуб "Аль-Гарафа". Также в своей тренерской карьере серб возглавлял "Партизан", "Фулхэм", "Уотфорд", "Маккаби" (Тель-Авив), "Эркулес" и "Левски".
Напомним, что минувший сезон "Шеффилд Юнайтед" занял последнее место в АПЛ с 23 баллами и вылетел в Чемпионшип.
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