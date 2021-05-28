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Шеффилд Юнайтед назвал имя нового главного тренера

Англия
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Соглашение с сербским специалистом рассчитано на три года

Шеффилд Юнайтед назвал имя нового главного тренера

Фото: ФК Шеффилд Юнайтед

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Новым главным тренером "Шеффилд Юнайтед" стал сербский специалист Славиша Йоканович. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на три года

Последним местом работы Йокановича был катарский клуб "Аль-Гарафа". Также в своей тренерской карьере серб возглавлял "Партизан", "Фулхэм", "Уотфорд", "Маккаби" (Тель-Авив), "Эркулес" и "Левски".

Напомним, что минувший сезон "Шеффилд Юнайтед" занял последнее место в АПЛ с 23 баллами и вылетел в Чемпионшип.

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В статье: Шеффилд Юнайтед Славиша Йоканович
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Источник:
sufc.co.uk

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