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Ливерпуль близок к завершению трансфера защитника РБ Лейпциг
Клопп будет доволен?
Sky
Защитник немецкой команды "РБ Лейпциг" Ибраима Конате близок к переезду на Туманный Альбион. По информации британских СМИ, "Ливерпуль" активирует специальный пункт в контракте игрока и заплатит за футболиста 36 миллионов фунтов стерлингов, сделка будет закрыта в ближайшие дни.
22-летний французский центрбек провел 21 поединок за "быков" в сезоне-2020/21. Напомним, еще в начале розыгрыша "Ливерпуль" столкнулся с эпидемией травм в линии обороны (Ван Дейк, Матип, Гомес и другие), проблема преследовала мерсисайдцев всю кампанию.
С 2019 года Ибраима вызывается в молодежную сборную Франции.
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