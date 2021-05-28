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Ливерпуль близок к завершению трансфера защитника РБ Лейпциг

Англия
(1 голосов)

Клопп будет доволен?

Ливерпуль близок к завершению трансфера защитника РБ Лейпциг

Sky

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Защитник немецкой команды "РБ Лейпциг" Ибраима Конате близок к переезду на Туманный Альбион. По информации британских СМИ, "Ливерпуль" активирует специальный пункт в контракте игрока и заплатит за футболиста 36 миллионов фунтов стерлингов, сделка будет закрыта в ближайшие дни.

22-летний французский центрбек провел 21 поединок за "быков" в сезоне-2020/21. Напомним, еще в начале розыгрыша "Ливерпуль" столкнулся с эпидемией травм в линии обороны (Ван Дейк, Матип, Гомес и другие), проблема преследовала мерсисайдцев всю кампанию.

С 2019 года Ибраима вызывается в молодежную сборную Франции.

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В статье: Ливерпуль РБ Лейпциг Ибраима Конате
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
28.05.2021 в 13:47
Зачем Ливерпулю защигтник? Или они на Дейка уже не расчитывают?
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WI-FI (Киев)
28.05.2021 в 14:27
Матип и Гомес хрустальные же
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