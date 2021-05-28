Ливерпуль близок к завершению трансфера защитника РБ Лейпциг

Защитник немецкой команды "РБ Лейпциг" Ибраима Конате близок к переезду на Туманный Альбион. По информации британских СМИ, "Ливерпуль" активирует специальный пункт в контракте игрока и заплатит за футболиста 36 миллионов фунтов стерлингов, сделка будет закрыта в ближайшие дни.

22-летний французский центрбек провел 21 поединок за "быков" в сезоне-2020/21. Напомним, еще в начале розыгрыша "Ливерпуль" столкнулся с эпидемией травм в линии обороны (Ван Дейк, Матип, Гомес и другие), проблема преследовала мерсисайдцев всю кампанию.

С 2019 года Ибраима вызывается в молодежную сборную Франции.