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Ливерпуль подписал защитника РБ Лейпциг Конате

Англия
(1 голосов)

Контракт рассчитан до 2026 года

Ливерпуль подписал защитника РБ Лейпциг Конате

Фото: Twitter James Carroll

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"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "РБ Лейпциг" Ибраима Конате.

22-летний футболист согласовал с красными долгосрочный контракт, который вступит в силу 1 июля. Мерсисайдцы заплатят за трансфер € 41 млн — именно эта сумма была прописана в соглашении француза с "РБ Лейпциг" в качестве отступных.

"Ливерпуль" по итогам минувшей кампании занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и квалифицировался в Лигу чемпионов.

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В статье: Ливерпуль РБ Лейпциг Ибраима Конате
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