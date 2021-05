Ливерпуль подписал защитника РБ Лейпциг Конате

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "РБ Лейпциг" Ибраима Конате.

22-летний футболист согласовал с красными долгосрочный контракт, который вступит в силу 1 июля. Мерсисайдцы заплатят за трансфер € 41 млн — именно эта сумма была прописана в соглашении француза с "РБ Лейпциг" в качестве отступных.

"Ливерпуль" по итогам минувшей кампании занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и квалифицировался в Лигу чемпионов.

