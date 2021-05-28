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Ливерпуль подписал защитника РБ Лейпциг Конате
Контракт рассчитан до 2026 года
Фото: Twitter James Carroll
"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "РБ Лейпциг" Ибраима Конате.
22-летний футболист согласовал с красными долгосрочный контракт, который вступит в силу 1 июля. Мерсисайдцы заплатят за трансфер € 41 млн — именно эта сумма была прописана в соглашении француза с "РБ Лейпциг" в качестве отступных.
"Ливерпуль" по итогам минувшей кампании занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и квалифицировался в Лигу чемпионов.
Accord Convenu ✅— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2021
We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen ????
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