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Клопп: Конате добавит качества нашей защите
Юрген не жалел комплиментов в адрес игрока
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал переход в команду защитника "Лейпцига" Ибраима Конате.
"Я очень рад, что мы смогли получить такого качественного футболиста, как Ибраима. Я уже давно за ним слежу, еще с момента, когда впервые смог оценить его потенциал во времена его выступлений в "Сошо". После проблем, которые мы испытали в центре защиты в прошлом сезоне, стало очевидным, что именно эта зона нуждается в укреплении. Замечу, что Нэйтан Филлипс, Рис Уильямс и Озан Кабак отлично справились со своей работой.
Покупая Конате, мы получаем игрока, который добавит качества нашей защите, у которой это качество уже есть. Физические показатели Ибраима просто невероятны, он быстр, силен, умеет доминировать в воздухе. Он провел более 90 матчей за "Лейпциг", и провел бы еще больше, если бы не проблемы со здоровьем. У него уже есть опыт выступлений в Лиге чемпионов в матчах, когда игроки чувствуют невероятное давление. Конате — 22-летний парень, которому еще есть, куда расти, у него огромный потенциал. С нами он может стать еще более сильным", — приводит официальный сайт "Ливерпуля" слова Клоппа.
"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с Конате сегодня, 28 мая. Игрок прибудет в расположение клуба 1 июля.
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