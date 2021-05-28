Сульшер не умеет исправлять свои ошибки. МЮ нужен новый тренер

Прошлый сезон "Манчестер Юнайтед" был сезоном полуфиналов. "Красные дьяволы" вылетели из трёх соревнований за шаг до решающего матча. В этом году Сульшер имел шанс принести своей команде первый трофей за четыре года и ему это почти удалось. Но почти не считается и у "красной" части Манчестера очередной год без громких побед. Почему? Всему виной грубые тренерские ошибки, которые в итоге решили судьбу кубка Лиги Европы.

Три причины и множество вопросов

Неправильный состав на игру и отсутствие "плана Б". В фанатских сообществах "Юнайтед" есть такая шутка: "На тренерском собрании Сульшеру задают вопрос: "Что будем делать, если пропустим первыми? У нас есть план Б?". На что Оле отвечает:" План Б - это как раз если мы не пропустим первыми".

Смех смехом, но тенденция настораживает, а тактические приёмы Сульшера по ходу встречи разочаровали. Их просто не было - этих тактических приёмов. Был один состав и один план на игру, изменения тренерский штаб просто побоялся вносить. Ну хорошо, решили отправить Погба в опорную зону, а не на левый фланг - ваше право. Хотя, играя на левом фланге в матче с "Ромой" Погба творил феноменальные вещи!

Но почему бы не сделать первую замену раньше 100 минуты? Почему не выпустить свежих игроков минуте на 70-й? Бедный Донни ван де Бек проклинает тот день, когда поставил подпись под контрактом с "красными дьяволами". Особенно на фоне того, что Рэшфорд провел ужасный матч. Эмери обновлял состав постепенно и в овертайме "МЮ" просто не было видно. А выпусти Сульшер Дэниэла Джеймса со свежими реактивными ногами минут на -дцать раньше, то, глядишь, и овертайма бы смогли избежать.

У Сульшера не было усиления, потому что и альтернативного плана не было. Страх проиграть доминировал над желанием выиграть. Всё просто и банально. Не рискнул, теперь и без шампанского сидит. Кто бы напомнил Сульшеру, что если бы 22 года назад Ферги не выпустил Оле и Шерингема на замену в конце матча, то и вся волшебной история на "Камп Ноу" просто бы не произошла.

Стандарты. Если поставить себе задачу посчитать по пальцам количество голов, которые "МЮ" пропустил со стандартов в этом сезоне, то придётся снимать ещё и ботинки - пальцев рук просто не хватит. От каждого углового и штрафного веет холодом приближающегося гола и Сульшер, как главный тренер, ничего с этим не делает. А может и делает, но у него ничего не получается. Обладая такими финансовыми ресурсами, "МЮ" вполне безболезненно может нанять высококачественного тренера, который будет заниматься лишь одной задачей - научить Линделёфа и Ко обороняться при подачах со стандартов. Но его на базе в Каррингтоне нет, а схема "очередной стандарт - пропускаем очередной гол" есть.

Вратарский вопрос. Честно говоря, выражение "Пенальти - это футбольная лотерея" должно отойти в прошлое. В наше время продвинутой статистики и тотального анализа всех футбольных аспектов оно звучит глупо и попахивает нафталином. Если уж Оле собирался делать ставку на серию пенальти, то он обязан был знать тот факт, что последний пенальти Давид взял в 2016 году, 5 лет назад! И теперь ещё более шокирующий факт: Де Хеа пропустил 36 ударов с "точки" подряд. При этом в запасе сидит Дин Хендерсон, который отбил 8 пенальти из 19! Это в высшей степени очень глупо выпускать игроков "бьющих" (Мата, Теллес), но при этом держать в воротах "пропускающего", а не "отбивающего". Очередное провальное решение от норвежского тренера.

Тем более, непонятно зачем вообще было выпускать Де Хеа на финал. Давид, скорее всего, покинет Манчестер после этого сезона, а его место займёт тот же Хендерсон. Так почему бы не дать шанс молодому голкиперу сыграть в финале и набираться опыта в ответственных матчах?

Как видите, вопросов масса, а ответов - ноль. Но на самый главный вопрос руководству "МЮ" стоит всё-таки ответить в это межсезонье.

А нужен ли Сульшер "МЮ"?

Мне кажется, что с норвежцем стоит прощаться. Оле проделал большую и сложную работу, приведя в порядок командную атмосферу после токсичного Моуриньо. "МЮ" много забивает, некоторые игроки (Люк Шоу, например) очень сильно выросли в игровом плане. Но при этом количество трофеев Сульшера во главе "МЮ" как было равно нулю, так и осталось. А это два с половиной сезона, на секундочку. Оле выполнил свою миссию кризисного менеджера на отлично, но как тренер-победитель совершенно не состоялся.

При этом публично легенды "Юнайтед" всецело стоят на стороне норвежца, а во всех неудачах обвиняют или руководство клуба, или игроков. Вот несколько примеров.

Рио Фердинанд: "Я думаю, что даже с таким результатом Сульшер сделал достаточно, чтобы получить хорошее трансферное окно и продолжить работу с командой в следующем сезоне".

Пол Скоулз: "Почему от Оле ничего не требуют? Я не думаю, что ему кто-то говорит, что нужно завоевать трофей. Он добился прогресса, но я не думаю, что от него требуют побед"

А вот что сказал Рой Кин в ноябре 2020 года после поражения от "Арсенала": "Меня не убедили эти игроки. Я не вижу лидера. Здесь действительно не хватает качества[...] Я сужу об игроках по их действиям. Сульшер потеряет работу, работая с этими игроками".

Другое дело - что думают о работе Оле американские хозяева "Юнайтед". Оле популярен среди болельщиков, а его увольнение может привести к недовольству фанатов и, как результат, к очередным сорванным матчам (отмена матча с "Ливерпулем" надолго останется в памяти у Глейзеров). На перспективы работы повлияют и будущие трансферы. А вдруг усиления не будет или придётся довольствоваться эконом-вариантами? Для команды это будет просто катастрофа. "МЮ" очень нуждается в центральном нападающем, правом вингере и центральном защитнике. Если предположить, что Глейзеры расщедрятся и выдадут миллионов 300 на трансферы, то на "Олд Траффорд" могут приехать Кейн, Санчо и Варан. А это будет уже совершенно другая команда! Но мы помним, что звёздная команда - не 100%-ная гарантия успеха. И есть подозрения, что Сульшер так и не сможет навязать конкуренцию "Сити", в отличие от более опытных и успешных тренеров

Тем более, что сейчас сильных тренеров без клубов пруд пруди: Зидан, Конте, даже Вальверде - те, кто первые пришли на ум. И почему-то кажется, что вышеперечисленные специалисты смогут выжать из этих игроков гораздо больше, чем вторые места. Особенно с соперниками уровня 7-й команды чемпионата Испании. Которая несомненно заслужила этот трофей.