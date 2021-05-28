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Конате: Я счастлив присоединиться к такому большому клубу, как Ливерпуль

Англия
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Ибраима продолжит карьеру в Англии

Конате: Я счастлив присоединиться к такому большому клубу, как Ливерпуль

Фото: Twitter James Carroll

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Новичок "Ливерпуля", защитник Ибрагима Конате поделился эмоциями после перехода из "РБ Лейпциг".

"Я счастлив присоединиться к такому большому клубу, как "Ливерпуль". Для меня и моей семьи это потрясающий момент, и я с нетерпением жду возможности встретиться со своими новыми партнёрами, тренерским штабом и начать новую главу. В данный момент я сконцентрирован на Евро-2021 с молодёжной сборной Франции, но после турнира присоединюсь к одной из лучших команд в мире. Это приятно осознавать.

Я много лет усердно работал, чтобы прийти к этому моменту. Хочу поблагодарить всех в "РБ Лейпциг" — тренеров, партнёров по команде, персонал и особенно болельщиков. Ваша поддержка помогла мне вырасти, я стал лучше не только как футболист, но и как человек. Я всегда буду благодарен за это", — цитирует Конате пресс-служба "Ливерпуля".

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В статье: Ливерпуль Ибраима Конате
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