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Ливерпуль подписал центрального защитника РБ Лейпциг

Англия
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Ливерпуль подписал центрального защитника РБ Лейпциг

Фото: The Athletic

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Английский "Ливерпуль" объявил о соглашении с немецким "РБ Лейпциг" - трансфер центрального защитника Ибраима Конате.

22-летний игрок подписал долгосрочный контракт, он вступит в силу с 1 июля, если Ибраима получит разрешение на работу в Англии и успешно пройдет медобследование.

Сумма трансфера составит 40 млн фунтов.

В "РБ Лейпциг" Конате провел 4 сезона, сыграл 95 матчей, забил 4 гола.

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В статье: Ливерпуль РБ Лейпциг Ибраима Конате
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