Ливерпуль подписал центрального защитника РБ Лейпциг

Английский "Ливерпуль" объявил о соглашении с немецким "РБ Лейпциг" - трансфер центрального защитника Ибраима Конате.

22-летний игрок подписал долгосрочный контракт, он вступит в силу с 1 июля, если Ибраима получит разрешение на работу в Англии и успешно пройдет медобследование.

Сумма трансфера составит 40 млн фунтов.

В "РБ Лейпциг" Конате провел 4 сезона, сыграл 95 матчей, забил 4 гола.

Accord Convenu ✅



We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen ????