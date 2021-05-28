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Ливерпуль подписал центрального защитника РБ Лейпциг
Фото: The Athletic
Английский "Ливерпуль" объявил о соглашении с немецким "РБ Лейпциг" - трансфер центрального защитника Ибраима Конате.
22-летний игрок подписал долгосрочный контракт, он вступит в силу с 1 июля, если Ибраима получит разрешение на работу в Англии и успешно пройдет медобследование.
Сумма трансфера составит 40 млн фунтов.
В "РБ Лейпциг" Конате провел 4 сезона, сыграл 95 матчей, забил 4 гола.
Accord Convenu ✅— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2021
We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen ????
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