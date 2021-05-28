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Барак Обама поделился впечатлениями от разговора с Маркусом Рашфордом, который сидел на кухне
Ну а что, говорили же по видеоконференции!
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Вингер, нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд пообщался с бывшим президентом США (2009-2017) Бараком Обамой.
На видеоконференции собеседники обсудили то, как молодежь может влиять на общество, а также свой похожий жизненный опыт, в том числе воспитание матерями-одиночками.
Многие молодые люди, с которыми я встречаюсь, в том числе и Маркус, опережают меня в мои 23 года. Они уже что-то меняют и положительно влияют на свои сообщества, - сказал Обама.
Футболист отметил, что было "абсолютно нереально" общаться с 44-м президентом США, при этом сидя у себя на кухне.
Благодаря Обаме я сразу же почувствовал себя непринужденно. Вскоре я понял, насколько похож наш детский опыт: проблемы, препятствия и другое. Я искренне наслаждался каждой минутой общения. Когда президент Обама говорит, тебе хочется только слушать, - подытожил Рашфорд, которого цитирует BBC.
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