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Санчо вновь интересен Манчестер Юнайтед

Англия
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Англичанин может вернуться на родину

Санчо вновь интересен Манчестер Юнайтед

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Звезда дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может переехать в Англию в летнее трансферное окно.

"Манчестер Юнайтед" договаривается с агентами игрока. Однако "красные дьяволы" до сих пор не сделали "Боруссии" официального предложения о трансфере хавбека. Санчо ожидает, что сменит клуб в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Джейдон провел 36 матчей в Бундеслиге, забил 8 голов и сделал 11 ассистов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
Twitter Mohamed Bouhafsi

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