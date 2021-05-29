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Санчо вновь интересен Манчестер Юнайтед
Англичанин может вернуться на родину
Звезда дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может переехать в Англию в летнее трансферное окно.
"Манчестер Юнайтед" договаривается с агентами игрока. Однако "красные дьяволы" до сих пор не сделали "Боруссии" официального предложения о трансфере хавбека. Санчо ожидает, что сменит клуб в летнее трансферное окно.
В прошлом сезоне Джейдон провел 36 матчей в Бундеслиге, забил 8 голов и сделал 11 ассистов.
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Источник:Twitter Mohamed Bouhafsi
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