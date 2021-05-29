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Клопп - лучший тренер АПЛ в мае

Англия
(1 голосов)

5 побед и бронза чемпионата

Клопп - лучший тренер АПЛ в мае

Klopp

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Официальный сайт АПЛ признал наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа лучшим тренером лиги в мае.

В текущем месяце подопечные немецкого специалиста одержали 5 побед, завоевали бронзовые медали чемпионата Англии и обеспечили себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Клопп обошел в голосовании Марсело Бьелсу ("Лидс"), Дэвида Мойеса ("Вест Хэм") и Микеля Артету ("Арсенал").

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
EPL

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