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Клопп - лучший тренер АПЛ в мае
5 побед и бронза чемпионата
Klopp
Официальный сайт АПЛ признал наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа лучшим тренером лиги в мае.
В текущем месяце подопечные немецкого специалиста одержали 5 побед, завоевали бронзовые медали чемпионата Англии и обеспечили себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
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Клопп обошел в голосовании Марсело Бьелсу ("Лидс"), Дэвида Мойеса ("Вест Хэм") и Микеля Артету ("Арсенал").
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Источник:EPL
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