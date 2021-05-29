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Талантливый вингер покинет Лестер

Англия
(1 голосов)

Игрок вернется в родную команду

Талантливый вингер покинет Лестер

Новина українською

"Лестер" решил не активировать опцию выкупа молодого Дженгиза Ундера, который играл за команду в прошлом сезоне на правах аренды.

Вингер летом вернется в "Рому", которой он принадлежит. Вопрос о его продаже будет рассмотрен, но последнее слово - за Жозе Моуриньо.

В сезоне АПЛ 2020/21 Ундер сыграл 9 матчей в АПЛ и не отметился забитыми голами.

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В статье: Рома (Рим) Дженгиз Ундер Лестер Сити
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Источник:
NicoSchira

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