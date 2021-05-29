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Талантливый вингер покинет Лестер
Игрок вернется в родную команду
"Лестер" решил не активировать опцию выкупа молодого Дженгиза Ундера, который играл за команду в прошлом сезоне на правах аренды.
Вингер летом вернется в "Рому", которой он принадлежит. Вопрос о его продаже будет рассмотрен, но последнее слово - за Жозе Моуриньо.
В сезоне АПЛ 2020/21 Ундер сыграл 9 матчей в АПЛ и не отметился забитыми голами.
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Источник:NicoSchira
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