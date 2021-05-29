Талантливый вингер покинет Лестер

"Лестер" решил не активировать опцию выкупа молодого Дженгиза Ундера, который играл за команду в прошлом сезоне на правах аренды.

Вингер летом вернется в "Рому", которой он принадлежит. Вопрос о его продаже будет рассмотрен, но последнее слово - за Жозе Моуриньо.

В сезоне АПЛ 2020/21 Ундер сыграл 9 матчей в АПЛ и не отметился забитыми голами.