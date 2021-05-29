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Брентфорд впервые в истории вышел в АПЛ

Англия
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Клуб долго шел к своей цели

Брентфорд впервые в истории вышел в АПЛ

Новина українською

В английском Чемпионшипе завершился плей-офф, который должен был определить 3-го учасника АПЛ на сезон 2021/22.

В решающем матче "Суонси" уступил на "Брентфорду" (0:2). Встреча прошла на "Уэмбли" в Лондоне.

Теперь "Брентфорд" впервые сыграет в АПЛ, которая была основана 27 мая 1992-го года.

Ранее повысились в классе "Норвич" и "Уотфорд".

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В статье: Чемпионшип Брентфорд Суонси
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