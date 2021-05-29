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Манчестер Юнайтед выделит 150 млн на трансферы
Клуб планирует качественное усиление летом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" выделит 150 млн фунтов стерлингов на трансферы в ближайшее трансферное окно.
Сульшеру сообщили, что клуб планирует подписать трех игроков, не считая вратаря Тома Хитона, который близок к переходу в "МЮ" из "Астон Виллы".
"Красные дьяволы" рассматривают усиление позиций нападающего, вингера, опорного полузащитника, а также центрального и правого защитников. Тренеру придется определиться, какие позиции для него в приоритете.
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