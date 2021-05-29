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Манчестер Юнайтед выделит 150 млн на трансферы

Англия
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Клуб планирует качественное усиление летом

Манчестер Юнайтед выделит 150 млн на трансферы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" выделит 150 млн фунтов стерлингов на трансферы в ближайшее трансферное окно.

Сульшеру сообщили, что клуб планирует подписать трех игроков, не считая вратаря Тома Хитона, который близок к переходу в "МЮ" из "Астон Виллы".

"Красные дьяволы" рассматривают усиление позиций нападающего, вингера, опорного полузащитника, а также центрального и правого защитников. Тренеру придется определиться, какие позиции для него в приоритете.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Юнайтед оф Манчестер (Англия)
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Источник:
ESPN

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