Манчестер Юнайтед выделит 150 млн на трансферы

"Манчестер Юнайтед" выделит 150 млн фунтов стерлингов на трансферы в ближайшее трансферное окно.

Сульшеру сообщили, что клуб планирует подписать трех игроков, не считая вратаря Тома Хитона, который близок к переходу в "МЮ" из "Астон Виллы".

"Красные дьяволы" рассматривают усиление позиций нападающего, вингера, опорного полузащитника, а также центрального и правого защитников. Тренеру придется определиться, какие позиции для него в приоритете.