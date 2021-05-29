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Арсенал хочет попрощаться с несколькими полузащитниками
Игроки оказались не нужны клубу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" из Лондона хочет продать троих игроков в будущее трансферное окно.
В клубе работают над трансферами Маттео Гендузи, Гранита Джаки и Лукаса Торрейры.
Переговоры о покупке Гендузи ведет "Марсель", трансфер Джаки в скором времени хочет оформить "Рома". По Торрейре, который арендован "Атлетико", на данный момент нет конкретных переговоров.
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Источник:FabrizioRomano
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
29.05.2021 в 20:59
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