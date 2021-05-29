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Арсенал хочет попрощаться с несколькими полузащитниками

Англия
(1 голосов)

Игроки оказались не нужны клубу

Арсенал хочет попрощаться с несколькими полузащитниками

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" из Лондона хочет продать троих игроков в будущее трансферное окно.

В клубе работают над трансферами Маттео Гендузи, Гранита Джаки и Лукаса Торрейры.

Переговоры о покупке Гендузи ведет "Марсель", трансфер Джаки в скором времени хочет оформить "Рома". По Торрейре, который арендован "Атлетико", на данный момент нет конкретных переговоров.

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В статье: Арсенал (Лондон) Гранит Джака Лукас Торрейра Маттео Гендузи
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Источник:
FabrizioRomano

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
29.05.2021 в 20:59
Сподіваюсь продадуть Джаку нарешті. Він абсолютно безглуздий гравець.
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