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Фабрегас: Сити мог бы сделать команду из запасных и бороться за победу в ЛЧ
Сеск в шоке от скамейки команды Гвардиолы
fedcom
Экс-хавбек лондонского "Челси" Сеск Фабрегас прокомментировал состав "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов против лондонского "Челси".
"Скамейка "Сити"... Они могли бы сделать вторую команду и бороться с ней за победу в Лиге чемпионов... С ума сойти", – рассказал испанец.
City’s bench man... They could make a second team and still compete to win the CL... Crazy— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) May 29, 2021
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Стерлинг, Гюндоган, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Фоден.
Запасные: Стеффен, Карсон, Менди, Аке, Лапорт, Канселу, Гарсия, Родри, Фернандиньо, Торрес, Габриэл Жезус, Агуэро.
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