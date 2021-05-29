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Фабрегас: Сити мог бы сделать команду из запасных и бороться за победу в ЛЧ

Англия
(1 голосов)

Сеск в шоке от скамейки команды Гвардиолы

Фабрегас: Сити мог бы сделать команду из запасных и бороться за победу в ЛЧ

fedcom

Новина українською

Экс-хавбек лондонского "Челси" Сеск Фабрегас прокомментировал состав "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов против лондонского "Челси".

"Скамейка "Сити"... Они могли бы сделать вторую команду и бороться с ней за победу в Лиге чемпионов... С ума сойти", – рассказал испанец.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Стерлинг, Гюндоган, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Фоден.

Запасные: Стеффен, Карсон, Менди, Аке, Лапорт, Канселу, Гарсия, Родри, Фернандиньо, Торрес, Габриэл Жезус, Агуэро.

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В статье: Сеск Фабрегас Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
29.05.2021 в 22:52
Сеск, завидуй молча.
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