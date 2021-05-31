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Манчестер Сити предложил двухлетний контракт Серхио Рамосу

Англия
(1 голосов)

Снова защитник

Манчестер Сити предложил двухлетний контракт Серхио Рамосу

Новина українською

"Манчестер Сити" готов предложить контракт защитнику Серхио Рамосу. Английский клуб готов заключить с 35-летним испанцем соглашение на два года, пишет ESPN.

При этом сам Рамос хочет остаться в "Реале" и попросил продлить с ним контракт до 2023 года. Президент "Реала" Флорентино Перес пока не решил, будет ли клуб подписывать с игроком новое соглашение.

В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за "Реал", в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
31.05.2021 в 16:09
Это понятно. Надо латать дыру в центре обороны, финалом ЛЧ доказано... А Рамос ещё и пенальти хорошо бьёт, сколько их не забил МС за последние годы.. И лидера с яйцами в команде нет, одни хлюпики...
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