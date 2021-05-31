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Манчестер Сити предложил двухлетний контракт Серхио Рамосу
Снова защитник
"Манчестер Сити" готов предложить контракт защитнику Серхио Рамосу. Английский клуб готов заключить с 35-летним испанцем соглашение на два года, пишет ESPN.
При этом сам Рамос хочет остаться в "Реале" и попросил продлить с ним контракт до 2023 года. Президент "Реала" Флорентино Перес пока не решил, будет ли клуб подписывать с игроком новое соглашение.
В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за "Реал", в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.
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