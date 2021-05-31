Бывший вингер Вест Хэм и Вулверхэмптона завершил карьеру

35-летний Мэтт Джарвис решил повесить бутсы на гвоздь. К этому времени с начала 2020-го вингер играл в команде "Воукинг" (выступает в Национальной лиге - пятый по силе в Англии).

О решении завершить карьеру Мэтт сообщил в Твиттере.

Карьеру начал в 2003 году, выступал за "Джиллингем", "Вулверхэмптон", "Вест Хэм", "Норвич" и "Волсолл".

В этом сезоне сыграл 20 поединков, забил 1 гол.