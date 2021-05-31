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Бывший вингер Вест Хэм и Вулверхэмптона завершил карьеру
Фото: Твіттер Мета Джарвіса
35-летний Мэтт Джарвис решил повесить бутсы на гвоздь. К этому времени с начала 2020-го вингер играл в команде "Воукинг" (выступает в Национальной лиге - пятый по силе в Англии).
О решении завершить карьеру Мэтт сообщил в Твиттере.
Карьеру начал в 2003 году, выступал за "Джиллингем", "Вулверхэмптон", "Вест Хэм", "Норвич" и "Волсолл".
В этом сезоне сыграл 20 поединков, забил 1 гол.
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