Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл обратится к Челси по поводу двух игроков, которые выпадают из основы
Фото: Football.London/автор невідомий
Этим летом "Ньюкасл" планирует обратиться по аренде контрактов двух игроков лондонского "Челси".
"North Echo" предполагает, что "сорокам" из северной Англии интересные нападающий Темми Абрахам и центральный полузащитник Билли Гилмор.
У форварда сборной Англии и полузащитника из Шотландии есть контракты по крайней мере до середины 2023 года. Но лишь изредка они попадают в команду Томаса Тухеля.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Аутсайдеры рейтинга. Динамо попадает в самую низкую корзину группового раунда Лиги чемпионов
- Кополовец назвал минимальную зарплату футболистов в Минае
- Фред: Война началась в Киеве, а затем перешла в Донецк
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...