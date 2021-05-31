Ньюкасл обратится к Челси по поводу двух игроков, которые выпадают из основы

Этим летом "Ньюкасл" планирует обратиться по аренде контрактов двух игроков лондонского "Челси".

"North Echo" предполагает, что "сорокам" из северной Англии интересные нападающий Темми Абрахам и центральный полузащитник Билли Гилмор.

У форварда сборной Англии и полузащитника из Шотландии есть контракты по крайней мере до середины 2023 года. Но лишь изредка они попадают в команду Томаса Тухеля.