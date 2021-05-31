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Ньюкасл обратится к Челси по поводу двух игроков, которые выпадают из основы

Англия
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Ньюкасл обратится к Челси по поводу двух игроков, которые выпадают из основы

Фото: Football.London/автор невідомий

Новина українською

Этим летом "Ньюкасл" планирует обратиться по аренде контрактов двух игроков лондонского "Челси".

"North Echo" предполагает, что "сорокам" из северной Англии интересные нападающий Темми Абрахам и центральный полузащитник Билли Гилмор.

У форварда сборной Англии и полузащитника из Шотландии есть контракты по крайней мере до середины 2023 года. Но лишь изредка они попадают в команду Томаса Тухеля.

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В статье: Челси (Лондон) Ньюкасл Билли Гилмор Тэмми Абрахам
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