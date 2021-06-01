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Контракт Тухеля с Челси якобы был продлен автоматически – Томас уже планирует трансферную кампанию
Кто нужен победителю Лиги чемпионов?
Witters
По информации авторитетного издания Bild, трудовой договор немецкого специалиста Томаса Тухеля с лондонским "Челси" был продлен автоматически после победы "синих" в финале Лиги чемпионов. Теперь его соглашение с англичанами действует до 2023-го, в контракте есть опция продления документа еще на год.
Сейчас Томас находится в отпуске со своей семьей, он планирует перевезти жену и детей из Парижа в Лондон, тренер уже подыскивает дом.
Также уже пошли слухи о том, что Тухель начал обсуждать с Романом Абрамовичем усиление первой команды "пенсинеров". Пока в шорт-листе немца следующие исполнители: Ромелу Лукаку, Харри Кейн, Адама Траоре и Деклан Райс.
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