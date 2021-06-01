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Насколько внимательно вы следили за АПЛ в сезоне 2020/21 - Квиз

Англия
(1 голосов)

Успеете ответить на 15 вопросов за три минуты?

Насколько внимательно вы следили за АПЛ в сезоне 2020/21 - Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионом Англии сезона 2020/21 стал "Манчестер Сити", который превзошел своего ближайшего преследователя "Манчестер Юнайтед" на 12 очков. Этот розыгрыш АПЛ запомнился несколькими уникальными статистическими показателями. Например, в прошлом сезон гости выиграли больше поединков, чем хозяева. Такое случилось впервые за всю историю четырех топовых английских дивизионов.

Мы предлагаем вам освежить в памяти прошлый розыгрыш АПЛ, пройдя наш тест.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.06.2021 в 13:22
Ого))))
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