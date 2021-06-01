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Анчелотти попрощался с Эвертоном. Новый вызов от команды с его сердца
Это о "Реале"
До сих наставник английского "Эвертона", а теперь - коуч испанского "Реала" Карло Анчелотти выразил слова благодарности бывшей команде, с которой занял 10 место по итогам сезона в АПЛ.
Я бы хотел поблагодарить "Эвертон", моих игроков и болельщиков за то, что дали мне возможность управлять этим фантастическим клубом.
Я решил уйти, потому что передо мной появился новый вызов в команде, которая всегда была в моем сердце - в мадридском "Реале".
Я покидаю "Эвертон", но забираю с собой те невероятные моменты, которые мы пережили вместе. Желаю клубу и его болельщикам всего наилучшего.
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