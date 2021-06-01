Анчелотти попрощался с Эвертоном. Новый вызов от команды с его сердца

До сих наставник английского "Эвертона", а теперь - коуч испанского "Реала" Карло Анчелотти выразил слова благодарности бывшей команде, с которой занял 10 место по итогам сезона в АПЛ.

Я бы хотел поблагодарить "Эвертон", моих игроков и болельщиков за то, что дали мне возможность управлять этим фантастическим клубом.

Я решил уйти, потому что передо мной появился новый вызов в команде, которая всегда была в моем сердце - в мадридском "Реале".

Я покидаю "Эвертон", но забираю с собой те невероятные моменты, которые мы пережили вместе. Желаю клубу и его болельщикам всего наилучшего.