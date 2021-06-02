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Возглавить Эвертон вместо Анчелотти. Известны кандидаты
Фото: Sky Sports
Английский "Эвертон" начал поиски замены итальянскому тренеру Карло Анчелотти, который
Ливерпульские "ириски" интересуются Дэвидом Мойесом, который возглавляет "Вест Хэм", Нуну Эшпириту Санту - он только что покинул "Вулверхэмптон", а также Эдди Хау, который работал с "Борнмутом", сообщает The Times.
В прошлом сезоне АПЛ "Эвертон" во главе с Анчелотти занял 10 место и не попал в еврокубки.
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