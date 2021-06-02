Возглавить Эвертон вместо Анчелотти. Известны кандидаты

Английский "Эвертон" начал поиски замены итальянскому тренеру Карло Анчелотти, который ушел в испанский "Реал".

Ливерпульские "ириски" интересуются Дэвидом Мойесом, который возглавляет "Вест Хэм", Нуну Эшпириту Санту - он только что покинул "Вулверхэмптон", а также Эдди Хау, который работал с "Борнмутом", сообщает The Times.

В прошлом сезоне АПЛ "Эвертон" во главе с Анчелотти занял 10 место и не попал в еврокубки.