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Возглавить Эвертон вместо Анчелотти. Известны кандидаты

Англия
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Возглавить Эвертон вместо Анчелотти. Известны кандидаты

Фото: Sky Sports

Новина українською

Английский "Эвертон" начал поиски замены итальянскому тренеру Карло Анчелотти, который ушел в испанский "Реал".

Ливерпульские "ириски" интересуются Дэвидом Мойесом, который возглавляет "Вест Хэм", Нуну Эшпириту Санту - он только что покинул "Вулверхэмптон", а также Эдди Хау, который работал с "Борнмутом", сообщает The Times.

В прошлом сезоне АПЛ "Эвертон" во главе с Анчелотти занял 10 место и не попал в еврокубки.

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В статье: Карло Анчелотти Дэвид Мойес Эвертон (Ливерпуль) Нуну Эшпириту Санту Эдди Хау
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