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Эвертон ищет замену Анчелотти. Экс-наставник Шахтера - в числе претендентов на пост тренера
Фонсека может возглавить клуб АПЛ
фото - Getty Images
Вчера, 1 июня, Карло Анчелотти покинул "Эвертон" и вернулся в мадридский "Реал". После ухода Карло руководство "ирисок" находится в поисках нового главного тренера.
По информации источника, в шорт-листе "Эвертона" экс-тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту, главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес и Паулу Фонсека, который ранее покинул "Рому".
По итогам сезона-2020/21 "Эвертон" занял 10-е место в АПЛ и не смог пробиться в еврокубки.
Напомним, что ранее сообщалось, что Фонсека – кандидат на тренерский пост в "Сассуоло".
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