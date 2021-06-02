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Эвертон ищет замену Анчелотти. Экс-наставник Шахтера - в числе претендентов на пост тренера

Англия
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Фонсека может возглавить клуб АПЛ

Эвертон ищет замену Анчелотти. Экс-наставник Шахтера - в числе претендентов на пост тренера

фото - Getty Images

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Вчера, 1 июня, Карло Анчелотти покинул "Эвертон" и вернулся в мадридский "Реал". После ухода Карло руководство "ирисок" находится в поисках нового главного тренера.

По информации источника, в шорт-листе "Эвертона" экс-тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту, главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес и Паулу Фонсека, который ранее покинул "Рому".

По итогам сезона-2020/21 "Эвертон" занял 10-е место в АПЛ и не смог пробиться в еврокубки.

Напомним, что ранее сообщалось, что Фонсека – кандидат на тренерский пост в "Сассуоло".

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В статье: Карло Анчелотти Роберто Мартинес Эвертон (Ливерпуль) Паулу Фонсека Нуну Эшпириту Санту
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