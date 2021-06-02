  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Агуэро красиво попрощался с сотрудниками Сити: подарил часы и разыграл свой внедорожник
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агуэро красиво попрощался с сотрудниками Сити: подарил часы и разыграл свой внедорожник

Англия
(4 голосов)

Аргентинец сделал памятные подарки

Агуэро красиво попрощался с сотрудниками Сити: подарил часы и разыграл свой внедорожник

Фото: ФК Барселона

Новина українською

Нападающий Серхио Агуэро сделал подарки сотрудникам "Манчестер Сити" перед уходом в "Барселону".

Более 60 сотрудников английского клуба – весь персонал, напрямую работающий с первой командой, – получили в подарок от аргентинца часы Hublot или Tag Heuer стоимостью не менее 1000 фунтов стерлингов. На часы нанесена надпись Gracias! Kun Aguero ("Спасибо! Кун Агуэро").

Кроме того, Агуэро устроил лотерею, чтобы разыграть между сотрудниками свой внедорожник Range Rover Evoque. Автомобиль выиграл один из людей, занимающихся экипировкой команды.

Также футболист выделил значительную сумму денег в рамках регулярной помощи футболистов персоналу клуба.

Читайте такжеАгуэро – о переезде в Каталонию: На ужине после победы в АПЛ Пеп сказал, что я перехожу в лучший клуб мира
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Athletic

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Prach13 (Дрогобич)
02.06.2021 в 12:14
Вчіться в людей як прогодувати сім'ю і залишатися людиною!
Ответить
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.06.2021 в 12:07
Красивый поступок! Добрая душа, Кун Агуэро... Не то, что некоторый из Португалии...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...