Агуэро красиво попрощался с сотрудниками Сити: подарил часы и разыграл свой внедорожник

Нападающий Серхио Агуэро сделал подарки сотрудникам "Манчестер Сити" перед уходом в "Барселону".

Более 60 сотрудников английского клуба – весь персонал, напрямую работающий с первой командой, – получили в подарок от аргентинца часы Hublot или Tag Heuer стоимостью не менее 1000 фунтов стерлингов. На часы нанесена надпись Gracias! Kun Aguero ("Спасибо! Кун Агуэро").

Кроме того, Агуэро устроил лотерею, чтобы разыграть между сотрудниками свой внедорожник Range Rover Evoque. Автомобиль выиграл один из людей, занимающихся экипировкой команды.

Также футболист выделил значительную сумму денег в рамках регулярной помощи футболистов персоналу клуба.