Салах не вошёл в список номинантов на приз игроку года в АПЛ по версии PFA

Профессиональная ассоциация футболистов (PFA) на своём сайте представила список номинантов на награду лучшему игроку минувшего сезона английской Премьер-лиги.

В число претендентов на приз не вошёл нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, занявший второе место в списке лучших бомбардиров. При этом за награду поборются сразу четыре представителя "Манчестер Сити", ставшего чемпионом.

Список номинантов: Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Илкай Гюндоган, Филип Фоден, Кевин Де Брёйне, Рубен Диаш (все — "Манчестер Сити").

Напомним, в топ-4 английской Премьер-лиги помимо "Манчестер Сити" вошли "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси".