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Салах не вошёл в список номинантов на приз игроку года в АПЛ по версии PFA
Форвард провел результативный сезон
Профессиональная ассоциация футболистов (PFA) на своём сайте представила список номинантов на награду лучшему игроку минувшего сезона английской Премьер-лиги.
В число претендентов на приз не вошёл нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, занявший второе место в списке лучших бомбардиров. При этом за награду поборются сразу четыре представителя "Манчестер Сити", ставшего чемпионом.
Список номинантов: Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Илкай Гюндоган, Филип Фоден, Кевин Де Брёйне, Рубен Диаш (все — "Манчестер Сити").
Напомним, в топ-4 английской Премьер-лиги помимо "Манчестер Сити" вошли "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси".
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