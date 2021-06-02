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Салах не вошёл в список номинантов на приз игроку года в АПЛ по версии PFA

Англия
(1 голосов)

Форвард провел результативный сезон

Салах не вошёл в список номинантов на приз игроку года в АПЛ по версии PFA

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Профессиональная ассоциация футболистов (PFA) на своём сайте представила список номинантов на награду лучшему игроку минувшего сезона английской Премьер-лиги.

В число претендентов на приз не вошёл нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, занявший второе место в списке лучших бомбардиров. При этом за награду поборются сразу четыре представителя "Манчестер Сити", ставшего чемпионом.

Список номинантов: Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Илкай Гюндоган, Филип Фоден, Кевин Де Брёйне, Рубен Диаш (все — "Манчестер Сити").

Напомним, в топ-4 английской Премьер-лиги помимо "Манчестер Сити" вошли "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси".

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В статье: Мохамед Салах pfa
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
02.06.2021 в 16:29
Гаррі та Кевін дійсно були кращим. А Мохамед, як і Ліверпуль провели "посередній" сезон Якщо б не "синхронна" провальна кінцівка від Лестера та Вест Хема могли і місце у ЛЧ не потрапити!
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