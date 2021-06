Фабрицио Романо: В Тоттенхэме Антонио Конте может воссоединиться с Фабио Паратичи

Итальянский специалист Антонио Конте находится в продвинутой стадии переговоров с руководством лондонского "Тоттенхэма". Конте обсуждает с английским клубом долгосрочный трудовой договор, уровень контракта, оклад и трансферы.

Также по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в стане "шпор" Антонио воссоединится с Фабио Паратичи – экс-спортивным директором "Ювентуса". Это подтверждает издание The Athletic. Наставник работал с Паратичи в Турине.

Журналист сообщает, что Конте не был близок к переезду в Мадрид, чтобы возглавить "Реал".

⚪️ #THFC Antonio Conte in advanced talks with Tottenham board about... - Long term contract. - Project, salary, new signings. - Former Juventus Paratici as new director of football. - Official bid made to Paratici but he’ll decide soon. - Conte has never been close to join Real.

Tottenham have made a proposal to former Juventus director Fabio Paratici to become new Spurs director of football. #THFC are waiting for Paratici to answer in the next days. ⚪️



Antonio Conte was together with Paratici at Juventus - and Conte is in talks for Spurs job now. ????????