  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фабрицио Романо: В Тоттенхэме Антонио Конте может воссоединиться с Фабио Паратичи
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фабрицио Романо: В Тоттенхэме Антонио Конте может воссоединиться с Фабио Паратичи

Англия
(1 голосов)

Итальянец вновь едет в Лондон?

Фабрицио Романо: В Тоттенхэме Антонио Конте может воссоединиться с Фабио Паратичи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский специалист Антонио Конте находится в продвинутой стадии переговоров с руководством лондонского "Тоттенхэма". Конте обсуждает с английским клубом долгосрочный трудовой договор, уровень контракта, оклад и трансферы.

Читайте такжеРеал вернул Анчелотти, ПСЖ не пускает в Тоттенхэм Почеттино. Полная таблица тренерских трансферов

Также по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в стане "шпор" Антонио воссоединится с Фабио Паратичи – экс-спортивным директором "Ювентуса". Это подтверждает издание The Athletic. Наставник работал с Паратичи в Турине.

Журналист сообщает, что Конте не был близок к переезду в Мадрид, чтобы возглавить "Реал".

"Тоттенхэм" завершил сезон-2020/21 на седьмом месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Фабио Паратичи Фабрицио Романо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Athletic

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...