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Фабрицио Романо: В Тоттенхэме Антонио Конте может воссоединиться с Фабио Паратичи
Итальянец вновь едет в Лондон?
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский специалист Антонио Конте находится в продвинутой стадии переговоров с руководством лондонского "Тоттенхэма". Конте обсуждает с английским клубом долгосрочный трудовой договор, уровень контракта, оклад и трансферы.
Также по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в стане "шпор" Антонио воссоединится с Фабио Паратичи – экс-спортивным директором "Ювентуса". Это подтверждает издание The Athletic. Наставник работал с Паратичи в Турине.
Журналист сообщает, что Конте не был близок к переезду в Мадрид, чтобы возглавить "Реал".
⚪️ #THFC Antonio Conte in advanced talks with Tottenham board about...— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2021
- Long term contract.
- Project, salary, new signings.
- Former Juventus Paratici as new director of football.
- Official bid made to Paratici but he’ll decide soon.
- Conte has never been close to join Real.
Tottenham have made a proposal to former Juventus director Fabio Paratici to become new Spurs director of football. #THFC are waiting for Paratici to answer in the next days. ⚪️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2021
Antonio Conte was together with Paratici at Juventus - and Conte is in talks for Spurs job now. ????????
"Тоттенхэм" завершил сезон-2020/21 на седьмом месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.
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