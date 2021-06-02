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Маунт и Фоден претендуют на звание лучшего молодого игрока года в АПЛ по версии PFA

Англия
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Также на награду претендует и Трент Александер-Арнольд

Маунт и Фоден претендуют на звание лучшего молодого игрока года в АПЛ по версии PFA

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Профессиональная ассоциация футболистов (PFA) на своём сайте представила список номинантов на награду лучшему молодому игроку минувшего сезона английской Премьер-лиги.

Список номинантов: Букайо Сака ("Арсенал"), Деклан Райс ("Вест Хэм Юнайтед"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Филип Фоден ("Манчестер Сити"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль").

Напомним, чемпионом Англии по итогам сезона-2020/2021 стал "Манчестер Сити".

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В статье: Мейсон Маунт Фил Фоден pfa
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