Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маунт и Фоден претендуют на звание лучшего молодого игрока года в АПЛ по версии PFA
Также на награду претендует и Трент Александер-Арнольд
Getty Images / Global Images Ukraine
Профессиональная ассоциация футболистов (PFA) на своём сайте представила список номинантов на награду лучшему молодому игроку минувшего сезона английской Премьер-лиги.
Список номинантов: Букайо Сака ("Арсенал"), Деклан Райс ("Вест Хэм Юнайтед"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Филип Фоден ("Манчестер Сити"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль").
Напомним, чемпионом Англии по итогам сезона-2020/2021 стал "Манчестер Сити".
Популярное сейчас
- Источник: Шахтер предложит за игрока Галатасарая 25 млн евро
- Дания не пускает болельщиков России на матч Евро
- ВИДЕО, как Беседина нокаутировали во время выполнения нового упражнения в сборной
- СМИ: Вест Хэм готов включить Ярмоленко в соглашение со Спартаком
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО