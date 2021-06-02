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Новичок АПЛ подписал игрока из французской Лиги 1

Англия
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Новичок АПЛ подписал игрока из французской Лиги 1

Фото: Сайт Вотфорда

Новина українською

Английский "Уотфорд", новичок АПЛ (занял 2 место в Чемпионшипе), объявил о трансфере полузащитника французского "Нанта" Имрана Луза.

Клуб Английской премьер-лиги подписал с 22-летним французом 5-летний контракт.

По данным Transfermarkt, "Уотфорд" заплатит за Лузу 10 млн евро.

В 33 матчах минувшего чемпионата Франции хавбек забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

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В статье: АПЛ Уотфорд Нант (Нант) Имран Луза
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