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Хобби Фернандиньо и с кем из футболистов он дружит - малоизвестные факты
Скріншот із Фолстена
Влогер Фолстен посвятил отдельную передачу экс-игроку донецкого "Шахтера" бразильцу Фернандиньо, который сегодня выступает в английском "Манчестер Сити".
Он выяснил, что Ферна еще до переезда в Украину начал встречаться с будущей женой и в Донецке жил с ней.
Бразилец получает в "Манчестер Сити" зарплату в 8 млн евро в год, а еще Ферна очень любит ездить на водяной мотоцикле.
Напомним, что Фернандиньо выступал в "Шахтере" в 2005-2013 годах.
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