Хобби Фернандиньо и с кем из футболистов он дружит - малоизвестные факты

Влогер Фолстен посвятил отдельную передачу экс-игроку донецкого "Шахтера" бразильцу Фернандиньо, который сегодня выступает в английском "Манчестер Сити".

Он выяснил, что Ферна еще до переезда в Украину начал встречаться с будущей женой и в Донецке жил с ней.

Бразилец получает в "Манчестер Сити" зарплату в 8 млн евро в год, а еще Ферна очень любит ездить на водяной мотоцикле.

Напомним, что Фернандиньо выступал в "Шахтере" в 2005-2013 годах.