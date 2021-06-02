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Хобби Фернандиньо и с кем из футболистов он дружит - малоизвестные факты

Англия
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Хобби Фернандиньо и с кем из футболистов он дружит - малоизвестные факты

Скріншот із Фолстена

Новина українською

Влогер Фолстен посвятил отдельную передачу экс-игроку донецкого "Шахтера" бразильцу Фернандиньо, который сегодня выступает в английском "Манчестер Сити".

Он выяснил, что Ферна еще до переезда в Украину начал встречаться с будущей женой и в Донецке жил с ней.

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Бразилец получает в "Манчестер Сити" зарплату в 8 млн евро в год, а еще Ферна очень любит ездить на водяной мотоцикле.

Напомним, что Фернандиньо выступал в "Шахтере" в 2005-2013 годах.

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В статье: Фернандиньо Шахтер (Донецк) Манчестер Сити Фолстен
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