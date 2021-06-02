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Замену для Серхио Агуэро Манчестер Сити нашел в Бундеслиге
Фото: Трансфермаркт
Форвард "Айнтрахта" Андре Силва может перейти в другой клуб этим летом.
К 25-летнему нападающему присматривается английский "Манчестер Сити". "Горожане" уже выходили на агентство, представляющее интересы португальца, добавляет Bild.
Немецкий клуб хотел бы получить 40 млн евро за своего лучшего бомбардира прошлого сезона.
При этом около четверти суммы будет принадлежать представителям Силвы.
В чемпионате Германии форвард, который ранее играл за "Милан", забил 28 мячей в 32 матче.
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