Замену для Серхио Агуэро Манчестер Сити нашел в Бундеслиге

Форвард "Айнтрахта" Андре Силва может перейти в другой клуб этим летом.

К 25-летнему нападающему присматривается английский "Манчестер Сити". "Горожане" уже выходили на агентство, представляющее интересы португальца, добавляет Bild.

Немецкий клуб хотел бы получить 40 млн евро за своего лучшего бомбардира прошлого сезона.

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При этом около четверти суммы будет принадлежать представителям Силвы.

В чемпионате Германии форвард, который ранее играл за "Милан", забил 28 мячей в 32 матче.