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Давид Луиз и ещё три игрока покидают Арсенал

Англия
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От лондонцев уйдёт и Мартин Эдегор

Давид Луиз и ещё три игрока покидают Арсенал

Arsenal

Новина українською

"Арсенал" на своем официальном сайте объявил об уходе нескольких игроков по окончании сезона.

В заявлении указано, что команду покидают голкипер Мэтью Райан, защитник Давид Луиз, полузащитник Дани Себальос и нападающий Мартин Эдегор. Себальос и Эдегор выступали на правах аренды из "Реала".

"Арсенал" в завершившемся сезоне занял восьмое место в Премьер-лиге и не пробился в еврокубки.

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В статье: Арсенал (Лондон) Давид Луис Давид Луиз Мэтью Райан
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