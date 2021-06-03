Давид Луиз и ещё три игрока покидают Арсенал

"Арсенал" на своем официальном сайте объявил об уходе нескольких игроков по окончании сезона.

В заявлении указано, что команду покидают голкипер Мэтью Райан, защитник Давид Луиз, полузащитник Дани Себальос и нападающий Мартин Эдегор. Себальос и Эдегор выступали на правах аренды из "Реала".

"Арсенал" в завершившемся сезоне занял восьмое место в Премьер-лиге и не пробился в еврокубки.