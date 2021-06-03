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Тоттенхэм договорился с тренером и ответил Харри Кейну
Пока устно
В руководстве лондонского "Тоттенхэма" уверены, что новым тренером команды станет итальянец Антонио Конте, который только что привел "Интер" к чемпионству и покинул команду из-за уменьшения финансирования.
Переговоры между клубом и итальянским специалистом прошли хорошо. Теперь "Тоттенхэм" уверен, что Конте возглавит команду, замечает The Guardian.
Президент "Тоттенхэма" Даниел Леви понимал, что ему необходимо пригласить в клуб известного тренера, так как недовольства фанатов деятельностью наставника растет. Поэтому Леви остановил свой выбор на Конте, хотя этот специалист и не ставит своим командам тот футбол, который хотел бы видеть президент "шпор".
Леви дал понять тренеру и сотрудникам "Тоттенхэма", что даже не станет рассматривать вариант с продажей нападающего Харри Кейна.
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