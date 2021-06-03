Отец Серхио Агуэро не верит слезам тренера Гвардиолы

Леонель Дель Кастильо считает, что его сын, Серхио Агуэро, не получил должного доверия от тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

Я не верю слезам Гвардиолы, когда он рассказывал об уходе сына из клуба. Он никогда не ценил Серхио, он хочет быть главным героем всех своих команд. Гвардиола никогда не относился к нему хорошо - ни ко мне, ни к братьям.

Гвардиола - отличный тренер, но он ежедневно меняет игроков, меняет свое окружение. Никогда не знаешь, будешь ли ты в старте, или нет. Он говорил, что Серхио был незаменимым. Но потом не ставил его в состав, - цитирует Леонеля Goal.