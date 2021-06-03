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Отец Серхио Агуэро не верит слезам тренера Гвардиолы
Не ставил в состав
Фото: Твіттер
Леонель Дель Кастильо считает, что его сын, Серхио Агуэро, не получил должного доверия от тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Я не верю слезам Гвардиолы, когда он рассказывал об уходе сына из клуба. Он никогда не ценил Серхио, он хочет быть главным героем всех своих команд. Гвардиола никогда не относился к нему хорошо - ни ко мне, ни к братьям.
Гвардиола - отличный тренер, но он ежедневно меняет игроков, меняет свое окружение. Никогда не знаешь, будешь ли ты в старте, или нет. Он говорил, что Серхио был незаменимым. Но потом не ставил его в состав, - цитирует Леонеля Goal.
Аргентинец Серхио Агуэро играл в английском "Манчестер Сити" 10 лет. На днях он перебрался в испанскую "Барселону" на правах свободного агента.
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