Трогательная история: 96-летняя поклонница Лестера получила обручалку после победы Лестера в Кубке

96-летняя болельщица "Лестера" Маргарет Энджелл вместе с победой любимой команды в Кубке Англии получила… долгожданное обручальное кольцо.

Все дело в том, что в 1948 году она приняла предложение своего возлюбленного Сесила Энджелла выйти за него замуж. Парень тогда только вернулся с фронта, поэтому в послевоенные годы молодожены решили обойтись без обручальных колец, однако Сесил пообещал Маргарет, что как только любимая команда выиграет Кубок страны, то он достанет для нее кольцо.

Сесил своими глазами увидел, как "Лестер" проиграл в четырех финалах (1949, 1961, 1963, 1969).

В 2005 году мистер Энджелл скончался. В мае 2021-го команда Брендана Роджерса взяла долгожданный трофей в решающем поединке против "Челси" (0:1, Юри Тилеманс). 60-летний сын Маргарет и Сесила исполнил обещание своего отца. История приобрела резонанс, представители клуба даже пришли в гости к своей преданной поклоннице – естественно, не с пустыми руками.

Leicester City's recent FA Cup triumph ended Foxes fan Margaret Angell’s 73-year wait for an engagement ring, and the trophy made a surprise visit to her yesterday afternoon! ???????????? pic.twitter.com/6QBqbuVAWk — Leicester City ???? (@LCFC) June 4, 2021

Margaret agreed to marry her husband Cecil in 1948 but they couldn’t afford a wedding ring ????



He said he’d buy one if Leicester City won the FA Cup. Margaret’s son Mike bought a ring after Leicester lifted the trophy.#BBCBreakfast had this surprise ⬇️https://t.co/hxQFRoe4mt pic.twitter.com/3Ta3CdL9Wy — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) June 4, 2021

"Когда мой сын опустился на одно колено, то я потеряла дар речь и просто плакала. Не могла произнести ни слова, слезы текли по моему лицу. Сын исполнил мечту своего отца, это прекрасно. Кольцо выбрало меня – я никогда его не сниму. Я ждала 73 года".