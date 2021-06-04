Официально: Челси продлил контракт с Томасом Тухелем

"Челси" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Томасом Тухелем.

Новое соглашение с немецким специалистом рассчитано до 2024 года. Отметим, что Тухель возглавил "Челси" в январе, сменив на данном посту Фрэнка Лампарда.

Contract extension to June 2024 for Thomas Tuchel. ???????? — Champions of Europe ???? (@ChelseaFC) June 4, 2021

Напомним, что под руководством 47-летнего наставника "Челси" дошел до финала Лиги чемпионов, где переиграл "Манчестер Сити" благодаря голу Кая Хаверца, который отличился в конце первого тайма (1:0).