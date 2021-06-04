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Официально: Челси продлил контракт с Томасом Тухелем

Англия
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Новое соглашение рассчитано до 2024 года

Официально: Челси продлил контракт с Томасом Тухелем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Томасом Тухелем.

Новое соглашение с немецким специалистом рассчитано до 2024 года. Отметим, что Тухель возглавил "Челси" в январе, сменив на данном посту Фрэнка Лампарда.

Напомним, что под руководством 47-летнего наставника "Челси" дошел до финала Лиги чемпионов, где переиграл "Манчестер Сити" благодаря голу Кая Хаверца, который отличился в конце первого тайма (1:0).

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон)
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Источник:
chelseafc.com

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