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Ливерпуль подпишет с Алиссоном новый контракт
Это произойдет после Кубка Америки
"Ливерпуль" намерен продлить контракт с вратарем Алиссоном, пишет BBC.
По информации источника, клуб проведет переговоры с 28-летним бразильцем после Кубка Америки.
Алиссон перешел в "Ливерпуль" летом 2018 года из "Ромы" за 62,5 миллиона евро. В сезоне-2020/21 он провел 42 матча за команду, из них 15 — на ноль.
Стоит отметить, что в матче с Вест Бромвичем бразилец на 95-й минуте забил победный гол с углового и помог своей команде попасть в Лигу чемпионов.
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