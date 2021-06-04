Ливерпуль подпишет с Алиссоном новый контракт

"Ливерпуль" намерен продлить контракт с вратарем Алиссоном, пишет BBC.

По информации источника, клуб проведет переговоры с 28-летним бразильцем после Кубка Америки.

Алиссон перешел в "Ливерпуль" летом 2018 года из "Ромы" за 62,5 миллиона евро. В сезоне-2020/21 он провел 42 матча за команду, из них 15 — на ноль.

Стоит отметить, что в матче с Вест Бромвичем бразилец на 95-й минуте забил победный гол с углового и помог своей команде попасть в Лигу чемпионов.