  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Томас Тухель: Не могу представить лучшего повода для продления контракта
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Томас Тухель: Не могу представить лучшего повода для продления контракта

Англия
(1 голосов)

Наставник лондонцев поделился эмоциями

Томас Тухель: Не могу представить лучшего повода для продления контракта

Фото: twitter.com/chelseafc

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал продление контракта с лондонским клубом.

"Не могу представить лучшего повода продлить контракт. Я благодарен за этот опыт и счастлив остаться частью этой семьи. Впереди ещё много всего, и мы с нетерпением ждём следующих шагов. Смотрим в будущее с амбициями и предвкушением", — приводит слова Тухеля пресс-служба "Челси".

Напомним, контракт с немецким специалистом был продлён на два года. Тухель возглавил "Челси" в ходе минувшего сезона, сменив на посту главного тренера отправленного в отставку Фрэнка Лэмпарда. Под руководством немца команда выиграла Лигу чемпионов, а также заняла четвёртое место в английской Премьер-лиге и дошла до финала Кубка Англии, где уступила "Лестер Сити" (0:1).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томас Тухель Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...