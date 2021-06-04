Томас Тухель: Не могу представить лучшего повода для продления контракта

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал продление контракта с лондонским клубом.

"Не могу представить лучшего повода продлить контракт. Я благодарен за этот опыт и счастлив остаться частью этой семьи. Впереди ещё много всего, и мы с нетерпением ждём следующих шагов. Смотрим в будущее с амбициями и предвкушением", — приводит слова Тухеля пресс-служба "Челси".

Напомним, контракт с немецким специалистом был продлён на два года. Тухель возглавил "Челси" в ходе минувшего сезона, сменив на посту главного тренера отправленного в отставку Фрэнка Лэмпарда. Под руководством немца команда выиграла Лигу чемпионов, а также заняла четвёртое место в английской Премьер-лиге и дошла до финала Кубка Англии, где уступила "Лестер Сити" (0:1).