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Атлетико попытается подписать контракт с Бельерином
Защитник может сменить клубную прописку
Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин может продолжить карьеру в "Атлетико", пишет Marca.
По данным источника, этим летом 26-летний испанец может перейти в мадридский клуб и стать заменой Кирана Триппьера.
У Бельерина действующий контракт еще на два года, но главный тренер "Арсенала" Микель Артета не рассчитывает на игрока.
В минувшем сезоне футболист сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.
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