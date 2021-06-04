Атлетико попытается подписать контракт с Бельерином

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин может продолжить карьеру в "Атлетико", пишет Marca.

По данным источника, этим летом 26-летний испанец может перейти в мадридский клуб и стать заменой Кирана Триппьера.

У Бельерина действующий контракт еще на два года, но главный тренер "Арсенала" Микель Артета не рассчитывает на игрока.

В минувшем сезоне футболист сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.