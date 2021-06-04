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Атлетико попытается подписать контракт с Бельерином

Англия
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Защитник может сменить клубную прописку

Атлетико попытается подписать контракт с Бельерином

Новина українською

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин может продолжить карьеру в "Атлетико", пишет Marca.

По данным источника, этим летом 26-летний испанец может перейти в мадридский клуб и стать заменой Кирана Триппьера.

У Бельерина действующий контракт еще на два года, но главный тренер "Арсенала" Микель Артета не рассчитывает на игрока.

В минувшем сезоне футболист сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эктор Бельерин
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