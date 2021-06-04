Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси подписал новый контракт с 36-летним игроком
Ненадолго, конечно
Фото: ФК Челсі/автор невідомий
Центральный защитник-бразилец Тиаго Силва остается в английском "Челси". Клуб продлил контракт с 36-летним игроком до конца сезона-2021/22.
Силва перешел к лондонской команды в августе 2020 года. Накануне покинул французский "ПСЖ", где провел 8 лет. С "Челси" он выиграл Лигу чемпионов.
В этом сезоне в "Челси" он сыграл 34 поединка в различных соревнованиях. В клубе Силву называют "сердцем обороны".
Директор "Челси" Марина Грановская, как сообщает официальный сайт, прокомментировала:
Когда мы привели Тиаго Силву прошлым летом, то знали, что берем игрока мирового класса. Он должным образом показал всем в "Челси" качество своей игры на протяжении всего сезона, он оказал огромное влияние на команду как на поле, так и вне его.
Мы надеялись, что Тиаго принесет новые трофеи к своему пьедесталу и он сделал именно это - это наш общий успех в Лиге чемпионов. Сейчас мы надеемся, что он продолжит точно так же работать и в следующем сезоне.
В финале Лиги чемпионов бразилец вышел в старте, но был вынужден преждевременно покинуть поле из-за травмы.
Популярное сейчас
- Марсель рассматривает вариант с подписанием Шапаренко
- Скрипник заинтересован в подписании лидера Александрии
- Шахтер улучшил предложение по трансферу Педриньо
- Итальянский тренер возглавил Реал
- Монатик, Вера Брежнева и Скрябин. Новички сборной Украины прошли посвящение. ВИДЕО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО