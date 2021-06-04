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Челси подписал новый контракт с 36-летним игроком

Англия
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Ненадолго, конечно

Челси подписал новый контракт с 36-летним игроком

Фото: ФК Челсі/автор невідомий

Новина українською

Центральный защитник-бразилец Тиаго Силва остается в английском "Челси". Клуб продлил контракт с 36-летним игроком до конца сезона-2021/22.

Силва перешел к лондонской команды в августе 2020 года. Накануне покинул французский "ПСЖ", где провел 8 лет. С "Челси" он выиграл Лигу чемпионов.

В этом сезоне в "Челси" он сыграл 34 поединка в различных соревнованиях. В клубе Силву называют "сердцем обороны".

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Директор "Челси" Марина Грановская, как сообщает официальный сайт, прокомментировала:

Когда мы привели Тиаго Силву прошлым летом, то знали, что берем игрока мирового класса. Он должным образом показал всем в "Челси" качество своей игры на протяжении всего сезона, он оказал огромное влияние на команду как на поле, так и вне его.

Мы надеялись, что Тиаго принесет новые трофеи к своему пьедесталу и он сделал именно это - это наш общий успех в Лиге чемпионов. Сейчас мы надеемся, что он продолжит точно так же работать и в следующем сезоне.

В финале Лиги чемпионов бразилец вышел в старте, но был вынужден преждевременно покинуть поле из-за травмы.

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В статье: Челси (Лондон) Тиаго Силва Марина Грановская
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