Суонси отпустил Андре Айю после очередного невыхода в АПЛ

"Суонси" объявил, что не будет продлевать контракт нападающего Андре Айю. Он покинет клуб как свободный агент.

31-летний ганец выступал за "Лебедей" с января 2018-го и забил 35 голов за два последних сезона, но его усилий не хватило для возвращения клуба в АПЛ.

Айю стал знаменит в "Марселе", за который забил 60 голов в 209 матчах, после чего и перебрался в Англию. Также он остается капитаном сборной Ганы с 19 голами в 91 матче.

Отец Андре - Абеди Пеле, одна из легенд Лиги 1. Его младший брат Жордан Айю в настоящее время выступает за "Кристал Пэлас".