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Суонси отпустил Андре Айю после очередного невыхода в АПЛ

Англия
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Капитан сборной Ганы без работы

Суонси отпустил Андре Айю после очередного невыхода в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: George Wood

Новина українською

"Суонси" объявил, что не будет продлевать контракт нападающего Андре Айю. Он покинет клуб как свободный агент.

31-летний ганец выступал за "Лебедей" с января 2018-го и забил 35 голов за два последних сезона, но его усилий не хватило для возвращения клуба в АПЛ.

Айю стал знаменит в "Марселе", за который забил 60 голов в 209 матчах, после чего и перебрался в Англию. Также он остается капитаном сборной Ганы с 19 голами в 91 матче.

Отец Андре - Абеди Пеле, одна из легенд Лиги 1. Его младший брат Жордан Айю в настоящее время выступает за "Кристал Пэлас".

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В статье: Андре Айю Суонси
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Источник:
ФК "Суонси"

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