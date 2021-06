Футболист Манчестер Сити стал игроком сезона в АПЛ

Профессиональная футбольная организация Англии выбрала лучшего игрока сезона в АПЛ. Им стал центральный защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш.

Вместе с ним в тройке финишировали его одноклубник Кевин де Брюйне (прошлогодний обладатель этой награды), а также нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн. Отметим, что именно английский форвард стал сразу лучшим и бомбардиром, и ассистентом чемпионата - 23 гола и 14 результативных передач.

BREAKING: Manchester City defender Ruben Dias has been named Premier League Player of the Season for the 20/21 campaign.