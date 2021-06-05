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Футболист Манчестер Сити стал игроком сезона в АПЛ

Англия
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Первый его сезон в Англии!

Футболист Манчестер Сити стал игроком сезона в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Профессиональная футбольная организация Англии выбрала лучшего игрока сезона в АПЛ. Им стал центральный защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш.

Вместе с ним в тройке финишировали его одноклубник Кевин де Брюйне (прошлогодний обладатель этой награды), а также нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн. Отметим, что именно английский форвард стал сразу лучшим и бомбардиром, и ассистентом чемпионата - 23 гола и 14 результативных передач.

Напомним, что Диаш присоединился к "горожанам" в конце сентября прошлого года с португальской "Бенфики" за 68 млн евро. В сезоне АПЛ 2020/2021 он провел 2845 минут в 32 играх, записав один гол в свой актив.

Отметим, что Рубен ранее был назван игроком сезона АПЛ по версии журналистов.

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В статье: Манчестер Сити Рубен Диаш
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Источник:
Sky Sports

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