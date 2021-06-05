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Футболист Манчестер Сити стал игроком сезона в АПЛ
Первый его сезон в Англии!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Профессиональная футбольная организация Англии выбрала лучшего игрока сезона в АПЛ. Им стал центральный защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш.
Вместе с ним в тройке финишировали его одноклубник Кевин де Брюйне (прошлогодний обладатель этой награды), а также нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн. Отметим, что именно английский форвард стал сразу лучшим и бомбардиром, и ассистентом чемпионата - 23 гола и 14 результативных передач.
BREAKING: Manchester City defender Ruben Dias has been named Premier League Player of the Season for the 20/21 campaign.— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 5, 2021
Напомним, что Диаш присоединился к "горожанам" в конце сентября прошлого года с португальской "Бенфики" за 68 млн евро. В сезоне АПЛ 2020/2021 он провел 2845 минут в 32 играх, записав один гол в свой актив.
Отметим, что Рубен ранее был назван игроком сезона АПЛ по версии журналистов.
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