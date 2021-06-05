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Бэйл хочет завершить карьеру после Евро

Англия
(1 голосов)

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Бэйл хочет завершить карьеру после Евро

talkSPORT

Новина українською

Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл объявит об окончании игровой карьеры после Евро-2020.

Сейчас валлиец хочет расторгнуть контракт с "Реалом", которому он принадлежит. Соглашение действует до лета следующего года. Клуб не против досрочного завершения сотрудничества, ведь это позволит "сливочным" сэкономить 22 миллиона евро. Сам Бэйл сообщит о своем будущем после Евро.

В прошлом сезоне АПЛ вингер забил 11 голов в 20 матчах за "Тоттенхэм", а также отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Гарет Бэйл Тоттенхэм (Лондон) Реал
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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MES QUE UN ANUS
05.06.2021 в 14:29
Жаль в барсе никогда не было игрока подобного уровня. Лишь рекламные проекты типа месси...
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.06.2021 в 14:14
Рано. Ещё нужно годик подоить банкрота Переса.
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0
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.06.2021 в 14:34
Головне шо чмося та свита будуть доїти барсотушку ще дуже багато років. Таких свиней від корита не відірвеш
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