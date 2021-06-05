Бэйл хочет завершить карьеру после Евро

Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл объявит об окончании игровой карьеры после Евро-2020.

Сейчас валлиец хочет расторгнуть контракт с "Реалом", которому он принадлежит. Соглашение действует до лета следующего года. Клуб не против досрочного завершения сотрудничества, ведь это позволит "сливочным" сэкономить 22 миллиона евро. Сам Бэйл сообщит о своем будущем после Евро.

В прошлом сезоне АПЛ вингер забил 11 голов в 20 матчах за "Тоттенхэм", а также отдал 2 результативные передачи.